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Судебное решение в пользу Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области по делу о неуплате штрафа нарушителем земельного законодательства
Сегодня в Пензе
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22 мая 2017 года состоялся суд в отношении ОАО «Пензаводмелиорация», привлеченного Управлением Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в ноябре 2016 года к административной ответственности по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 40000 рублей. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, в соответствии со статьей 32.2 КоАП РФ обязано уплатить сумму штрафа не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки. Однако нарушитель не выполнил указанные требования об уплате административного штрафа, тем самым своим бездействием совершил административное правонарушение. В апреле 2017 года должностным лицом отдела государственного земельного надзора по Пензенской области в отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Материалы дела направлены для дальнейшего рассмотрения мировому судье судебного участка №8 Октябрьского района г.Пензы. Мировой судья, изучив материалы дела, постановил признать ОАО «Пензаводмелиорация» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа в сумме 80000 рублей. Постановление к настоящему моменту вступило в законную силу.
22 мая 2017 года состоялся суд в отношении ОАО «Пензаводмелиорация», привлеченного Управлением Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в ноябре 2016 года к административной ответственности по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 40000 рублей.
Лицо, привлекаемое к административной ответственности, в соответствии со статьей 32.2 КоАП РФ обязано уплатить сумму штрафа не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки. Однако нарушитель не выполнил указанные требования об уплате административного штрафа, тем самым своим бездействием совершил административное правонарушение.
В апреле 2017 года должностным лицом отдела государственного земельного надзора по Пензенской области в отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Материалы дела направлены для дальнейшего рассмотрения мировому судье судебного участка №8 Октябрьского района г.Пензы.
Мировой судья, изучив материалы дела, постановил признать ОАО «Пензаводмелиорация» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа в сумме 80000 рублей. Постановление к настоящему моменту вступило в законную силу.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 05 июня 2017
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