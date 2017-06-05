«Внимание, переезд»

В рамках Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам специальные акции прошли на переездах с наиболее интенсивным движением. Во время акции руководители и работники дистанций пути раздали водителям автотранспортных средств памятки, напоминающие о соблюдении правил безопасности, и небольшие сувениры.

В целях стабилизации положения железнодорожниками проводится комплексная работа. Она заключается в техническом обслуживании и модернизации переездов, проведении информационных акций, направленных на привлечение внимания к безопасности. До конца года сотрудники путевого комплекса проведут работы капитального и текущего ремонта на трех переездах, расположенных в Пензенской области и Республике Мордовия. На 12 переездах будет проведена асфальтировка.

«Благодаря постоянной профилактической работе в Пензенском регионе отмечается снижение количества случаев дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. С начала 2017 года зафиксировано одно ДТП, в то время как в прошлом году было зарегистрировано два случая», - отметил заместитель начальника Пензенского отдела инфраструктуры Юрий Рамакаев.

Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам учрежден Международным железнодорожным сообществом совместно с Комиссией Европейского Союза и Европейской экономической комиссией ООН. Он проводится ежегодно на всей сети железных дорог в первых числах июня с целью предупреждения аварийности на железнодорожных переездах.