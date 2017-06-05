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На базе пришкольного лагеря проведены учения по правилам безопасного поведения на воде
Сегодня в Пензе
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Спасатели поисково-спасательной службы ГУ ППСЦ совместно с сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Пензенской области на базе дневного пришкольного лагеря МБОСО школы № 48 г. Пензы провели учебное занятие со школьниками по правилам безопасного поведения на водных объектах в летний период. На занятии школьникам были показаны способы спасения на воде, а также правила оказания первой помощи.
Спасатели поисково-спасательной службы ГУ ППСЦ совместно с сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Пензенской области на базе дневного пришкольного лагеря МБОСО школы № 48 г. Пензы провели учебное занятие со школьниками по правилам безопасного поведения на водных объектах в летний период.
На занятии школьникам были показаны способы спасения на воде, а также правила оказания первой помощи.
Новость: Управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области 05 июня 2017
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