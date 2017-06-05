На базе пришкольного лагеря проведены учения по правилам безопасного поведения на воде

Спасатели поисково-спасательной службы ГУ ППСЦ совместно с сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Пензенской области на базе дневного пришкольного лагеря МБОСО школы № 48 г. Пензы провели учебное занятие со школьниками по правилам безопасного поведения на водных объектах в летний период.

На занятии школьникам были показаны способы спасения на воде, а также правила оказания первой помощи.