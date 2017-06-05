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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 05 июня 2017
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​Во Всемирный день охраны окружающей среды в Первомайском районе прошли работы по благоустройству территории города
Сегодня в Пензе
 

В этот день районной администрацией  были организованы работы по покосу сорной травы зеленых зон на улицах Калинина, Куйбышева/Свердлова, Богданова.

В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» проведена отсыпка асфальтовой крошкой дорожного полотна на улице Ижевской.

Управляющие компании ООО "Дубрава", МУП "Жилье-17" по ОЖФ, ООО "Первомайская, ОАО "Жилье-19" по ОЖФ, ООО «Надежда-6» и др., осуществили работы по уборке прилегающих к МКД территорий и по покосу травы по улицам: Попова, 16,18,20,42,64, Кижеватова, 14, Российской, 31, Калинина, 102, 102 А, 104 А и др.

Работники МУП "Зеленое хозяйство" ликвидировали траву с улицы Терновского, в работах было задействовано 4 косца и 1 единица техники.

Обкошенная площадь составила 28150 кв.м.

Новость: Администрация города Пензы 05 июня 2017
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