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Дворовые тренеры открыли летний сезон
Сегодня в Пензе
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Позади домашнее задание, ответы на уроках и переживания за оценки. Летние каникулы учащиеся проведут активно, занимаясь любимыми играми. На дворовых площадках с детьми будут заниматься футболом, стритболом и теннисом. Школьники смогут восстановить силы и оздоровиться.
«Сегодня откроется масса лагерей, в этом году их почти 80, 20 – в Пензе. Это оздоровление после больших физических нагрузок, которые ребята испытывают во время учебы», – подчеркнул депутат Государственной Думы РФ Иван Фирюлин.
На стадионе десятки школьников приняли участие в массовой зарядке, а воспитанники спортивных школ провели показательные выступления. Тренироваться летом дети смогут возле своего дома, в рамках проекта «Детский спорт» занятия будут организованы на 20 площадках по всему городу.
«Это большое благо для родителей. Дети будут заниматься под присмотром педагогов, а значит будут в безопасности», – отметил Иван Фирюлин.
С началом летних каникул и стартом проекта «Детский спорт» учащихся поздравили представители областной и городской власти. Дворовым тренерам вручили новый спортивный инвентарь и форму.
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