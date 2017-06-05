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УГНАЛ «ДЕВЯТКУ» И СБИЛ ЕЁ ВЛАДЕЛЬЦА
Сегодня в Пензе
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34-летний пензенец обратился в полицию. Он рассказал правоохранителям, что у него украли автомобиль «ВАЗ-2109» 1988 года выпуска.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 34-летний житель Саратовской области, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности», - комментирует Начальник ОИ и ОС УМВД России по Пензенской области, Ольга Евдокимова.
По словам задержанного, он и его новые знакомые отдыхали в баре, где распивали спиртные напитки. Затем они сели в машину и поехали в сторону одного из торговых центров, где решили купить воды.
«Когда владелец автомашины и девушка вышли из салона, подозреваемый увидел, что ключи остались в замке зажигания. Он воспользовался моментом, сел за руль и скрылся. Хозяин автомашины попытался предотвратить угон, но тот сбил его и продолжил движение»,- комментирует Начальник ОИ и ОС УМВД России по Пензенской области, Ольга Евдокимова.
Однако далеко уехать угонщику не удалось. На скорости 100 км/ч у «девятки» открутилось переднее колесо и вору пришлось сойти с трассы.
«У вас есть водительское удостоверение?- Меня в 2010-ом лишили водительских прав.- А за что ?- За вождение в нетрезвом виде. - И вы снова сели за руль? - Да.»
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 5 лет.
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