Семьи из районов Пензенской области улучшат жилищные условия

Жители сельской глубинки смогут улучшить условия проживания. Сорок девять семей из районов Пензенской области получили сертификаты по программе «Устойчивое развитие сельских территорий», которая успешно реализуется в регионе уже четвёртый год.

Министр сельского хозяйства Пензенской области, Андрей Бурлаков, сообщил: «В этом году мы увеличили сумму выплат. Средняя — составляет чуть больше 800 тысяч рублей. Считаем, этой суммы хватит, чтобы построить комфортное жильё».

Цель программы — закрепить молодых специалистов в сельской местности, чтобы остановить отток населения из районов области. Александр и Татьяна Старцевы из Вадинского района считают, что, если есть все условия для комфортного проживания в селе, то не будешь стремиться в город: «Мы — сторонники сельской местности! И большое спасибо за то, что существует такая программа. Это хорошая поддержка молодых семей, проживающих в селе».

Из сорока девяти семей, получивших поддержку в рамках программы, сорок три — представители сельскохозяйственной отрасли и шесть — работники социальной сферы. Жилищные сертификаты позволят им построить новые дома.

«По плану в этом году в рамках программы будет построено дополнительно три тысячи квадратных метров жилья», — отметил Андрей Бурлаков.

Всего в 2017 году на поддержку сельских семей по этой программе из федерального и областного бюджетов выделено 43 миллиона рублей.