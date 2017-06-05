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 Понедельник, 05 июня 2017
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Семьи из районов Пензенской области улучшат жилищные условия
Сегодня в Пензе
 
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Жители сельской глубинки смогут улучшить условия проживания. Сорок девять семей из районов Пензенской области получили сертификаты по программе «Устойчивое развитие сельских территорий», которая успешно реализуется в регионе уже четвёртый год.

Министр сельского хозяйства Пензенской области, Андрей Бурлаков, сообщил: «В этом году мы увеличили сумму выплат. Средняя — составляет чуть больше 800 тысяч рублей. Считаем, этой суммы хватит, чтобы построить комфортное жильё».

Цель программы — закрепить молодых специалистов в сельской местности, чтобы остановить отток населения из районов области. Александр и Татьяна Старцевы из Вадинского района считают, что, если есть все условия для комфортного проживания в селе, то не будешь стремиться в город: «Мы — сторонники сельской местности! И большое спасибо за то, что существует такая программа. Это хорошая поддержка молодых семей, проживающих в селе».

Из сорока девяти семей, получивших поддержку в рамках программы, сорок три — представители сельскохозяйственной отрасли и шесть — работники социальной сферы. Жилищные сертификаты позволят им построить новые дома.

«По плану в этом году в рамках программы будет построено дополнительно три тысячи квадратных метров жилья», — отметил Андрей Бурлаков.

Всего в 2017 году на поддержку сельских семей по этой программе из федерального и областного бюджетов выделено 43 миллиона рублей.

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