Нарушители заплатят!

У всего должно быть свое место. Это правило касается и рекламы. Пензенская рекламная служба относится к своей работе ответственно и на поиски нарушений она тратит много времени. И это не безрезультатно. Очередной рейд службы выявил нарушение на улице Бакунина.

«Проблема незаконного размещения на фасадах зданий в городе Пенза актуальна. Такие работы по демонтажу незаконной рекламы будут продолжены», - отметил директор МКУ «Рекламная служба города Пензы» Алексей Никулин.

Большое недовольство подобными конструкциями выражают не только сотрудники администрации, но и простые жители. По их мнению, это не только незаконно, но еще и прячет всю красоту городских зданий.

«Это нужно снимать. Город будет чище. Очень много навешано того, чего не надо. Здание иной раз старое, представляет историческую ценности, а ее загораживают всякой ерундой», - добавил Геннадий, местный житель.

Для размещения подобных конструкций на фасадах зданий существует особый регламент. Подробности по размещению рекламы можно получить в администрации города Пензы. За подобные нарушения предприниматели могут заплатить внушительную сумму денег – от 500 тысяч рублей.