|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Нарушители заплатят!
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
У всего должно быть свое место. Это правило касается и рекламы. Пензенская рекламная служба относится к своей работе ответственно и на поиски нарушений она тратит много времени. И это не безрезультатно. Очередной рейд службы выявил нарушение на улице Бакунина.
«Проблема незаконного размещения на фасадах зданий в городе Пенза актуальна. Такие работы по демонтажу незаконной рекламы будут продолжены», - отметил директор МКУ «Рекламная служба города Пензы» Алексей Никулин.
Большое недовольство подобными конструкциями выражают не только сотрудники администрации, но и простые жители. По их мнению, это не только незаконно, но еще и прячет всю красоту городских зданий.
«Это нужно снимать. Город будет чище. Очень много навешано того, чего не надо. Здание иной раз старое, представляет историческую ценности, а ее загораживают всякой ерундой», - добавил Геннадий, местный житель.
Для размещения подобных конструкций на фасадах зданий существует особый регламент. Подробности по размещению рекламы можно получить в администрации города Пензы. За подобные нарушения предприниматели могут заплатить внушительную сумму денег – от 500 тысяч рублей.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru