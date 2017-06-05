Пензенские спортсмены завоевали две серебряные медали на чемпионате и первенстве России по триатлону

В Ижевске 3-4 июня 2017 года состоялись чемпионат и первенство России по триатлону. В рамках первенства России серебряные медали соревнований завоевали Дарья Лушникова (среди юниорок) и Анастасия Горбунова (среди молодежи до 23 лет). В рамках чемпионата России по триатлону Александр Брюханков занял четвертое место. В смешанной эстафете сборная команда Пензенской области в составе Андрея Алыпова, Ярослава Потанина, Дарьи Лушниковой и Анастасии Горбуновой заняла четвертое место. Дарья Лушникова, Анастасия Горбунова и Александр Брюханков получили право на включение в состав национальной команды для участия в чемпионате и первенстве Европы в Кицбюэле (Австрия) с 16 по 18 июня 2017 года. Кроме этого, Дарья Лушникова выполнила норматив мастера спорта России. Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 05 июня 2017