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Пензенские спортсмены завоевали две серебряные медали на чемпионате и первенстве России по триатлону
Сегодня в Пензе
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В Ижевске 3-4 июня 2017 года состоялись чемпионат и первенство России по триатлону. В рамках первенства России серебряные медали соревнований завоевали Дарья Лушникова (среди юниорок) и Анастасия Горбунова (среди молодежи до 23 лет). В рамках чемпионата России по триатлону Александр Брюханков занял четвертое место. В смешанной эстафете сборная команда Пензенской области в составе Андрея Алыпова, Ярослава Потанина, Дарьи Лушниковой и Анастасии Горбуновой заняла четвертое место. Дарья Лушникова, Анастасия Горбунова и Александр Брюханков получили право на включение в состав национальной команды для участия в чемпионате и первенстве Европы в Кицбюэле (Австрия) с 16 по 18 июня 2017 года. Кроме этого, Дарья Лушникова выполнила норматив мастера спорта России.
В Ижевске 3-4 июня 2017 года состоялись чемпионат и первенство России по триатлону.
В рамках первенства России серебряные медали соревнований завоевали Дарья Лушникова (среди юниорок) и Анастасия Горбунова (среди молодежи до 23 лет).
В рамках чемпионата России по триатлону Александр Брюханков занял четвертое место.
В смешанной эстафете сборная команда Пензенской области в составе Андрея Алыпова, Ярослава Потанина, Дарьи Лушниковой и Анастасии Горбуновой заняла четвертое место.
Дарья Лушникова, Анастасия Горбунова и Александр Брюханков получили право на включение в состав национальной команды для участия в чемпионате и первенстве Европы в Кицбюэле (Австрия) с 16 по 18 июня 2017 года.
Кроме этого, Дарья Лушникова выполнила норматив мастера спорта России.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 05 июня 2017
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