Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 05 июня 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Пензенские спортсмены завоевали две серебряные медали на чемпионате и первенстве России по триатлону
Сегодня в Пензе
 

В Ижевске 3-4 июня 2017 года состоялись чемпионат и первенство России по триатлону.

В рамках первенства России серебряные медали соревнований завоевали Дарья Лушникова (среди юниорок) и Анастасия Горбунова (среди молодежи до 23 лет).

В рамках чемпионата России по триатлону Александр Брюханков занял четвертое место.

В смешанной эстафете сборная команда Пензенской области в составе Андрея Алыпова, Ярослава Потанина, Дарьи Лушниковой и Анастасии Горбуновой заняла четвертое место.

Дарья Лушникова, Анастасия Горбунова и Александр Брюханков получили право на включение в состав национальной команды для участия в чемпионате и первенстве Европы в Кицбюэле (Австрия) с 16 по 18 июня 2017 года.

Кроме этого, Дарья Лушникова выполнила норматив мастера спорта России.

Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 05 июня 2017
2017-06-05
«Доноры в погонах»
Пензенские полицейские в очередной раз провели акцию по сдаче крови
 
2017-06-05
О привлечении к ответственности за самовольство в отношении сельхозугодий в Белинском районе Пензенской области
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-06-05
12 июня на Юбилейной площади будут сконцентрированы все творческие силы города!
 В День города в Пензе будут работать более 100 тематических локаций!
 
2017-06-05
«День УЗИ»
 Жители Пензенской области смогут сделать УЗИ в ближайшую субботу
 
2017-06-05
Открытый региональный турнир по робототехнике «ROBOEVOLUTION» состоится 6 июня 2017
 Турнир пройдёт по 5 номинациям
 
2017-06-05
Итоги работы Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области за май 2017 года
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-06-05
Проблемы федеративных отношений в странах Европы
Внук Андрея Громыко стал участником конференции в ПГУ
 
2017-06-05
Неисполнены требования законодательства РФ в области ветеринарии гражданином Пензенской области
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-06-05
Авария на проспекте Победы
При столкновении трех машин в Пензе пострадали дети
 
2017-06-05
В Мокшанском районе ликвидировали свалки
 В ходе объезда установлено, что ранее выявленные свалки в вышеуказанных сельсоветах ликвидированы, решение суда исполнено
 
2017-06-05
«Регионы – сотрудничество без границ»
 Выставка в Чувашской Республике
 
2017-06-05
Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин избран координатором Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации ПФО
 Такое решение принято руководителями законодательных органов 14 субъектов России
 
2017-06-05
В гимназии №42 г. Пензы нарушений законодательства в области карантина растений не выявлено
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-06-05
Пензенские спортсмены завоевали две серебряные медали на чемпионате и первенстве России по триатлону
 ​В Ижевске 3-4 июня 2017 года состоялись чемпионат и первенство России по триатлону
 
2017-06-05
Нарушители заплатят!
В Пензе провели рейд по незаконной рекламе
 

Новости партнеров
 
На сайте: 67ч. ??????.???????
 
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru