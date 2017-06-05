|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В гимназии №42 г. Пензы нарушений законодательства в области карантина растений не выявлено
Сегодня в Пензе
|
В мае 2017 года специалистом отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведена плановая выездная проверка исполнения законодательства РФ в области карантина растений в отношении муниципального бюджетного образовательного учреждения гимназии №42 г.Пензы, в ходе которой нарушений не выявлено. При проведении проверки установлено, что в гимназии разработан план проведения систематических карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов, назначено ответственное должностное лицо, проводятся систематические карантинные фитосанитарные обследования подкарантинных объектов. С ответственными должностными лицами учреждения проведена беседа с целью профилактики и недопущения нарушений законодательства в области карантина растений.
В мае 2017 года специалистом отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведена плановая выездная проверка исполнения законодательства РФ в области карантина растений в отношении муниципального бюджетного образовательного учреждения гимназии №42 г.Пензы, в ходе которой нарушений не выявлено.
При проведении проверки установлено, что в гимназии разработан план проведения систематических карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов, назначено ответственное должностное лицо, проводятся систематические карантинные фитосанитарные обследования подкарантинных объектов.
С ответственными должностными лицами учреждения проведена беседа с целью профилактики и недопущения нарушений законодательства в области карантина растений.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 05 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru