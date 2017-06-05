В гимназии №42 г. Пензы нарушений законодательства в области карантина растений не выявлено

В мае 2017 года специалистом отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведена плановая выездная проверка исполнения законодательства РФ в области карантина растений в отношении муниципального бюджетного образовательного учреждения гимназии №42 г.Пензы, в ходе которой нарушений не выявлено.

При проведении проверки установлено, что в гимназии разработан план проведения систематических карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов, назначено ответственное должностное лицо, проводятся систематические карантинные фитосанитарные обследования подкарантинных объектов.

С ответственными должностными лицами учреждения проведена беседа с целью профилактики и недопущения нарушений законодательства в области карантина растений.