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Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин избран координатором Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации ПФО
Сегодня в Пензе
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Такое решение принято руководителями законодательных органов 14 субъектов России на 50-ом заседании Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа в Йошкар-Оле. Во время процедуры избрания Координатора мнение руководства ПФО представил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко. От имени руководства он предложил кандидатуру Валерия Лидина. Кандидатура была поддержана единогласно. Прежде координатором ассоциации был Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Такое решение принято руководителями законодательных органов 14 субъектов России на 50-ом заседании Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа в Йошкар-Оле.
Во время процедуры избрания Координатора мнение руководства ПФО представил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко. От имени руководства он предложил кандидатуру Валерия Лидина. Кандидатура была поддержана единогласно.
Прежде координатором ассоциации был Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Новость: Дмитрий Раткин 05 июня 2017
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