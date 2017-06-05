Руководители промышленных предприятий приглашаются к участию в XXIV Межрегиональной выставке «Регионы – сотрудничество без границ», которая запланирована в рамках празднования Дня Чувашской Республики 23-25 июня 2017 года в Чебоксарах.

Выставка стала традиционной площадкой для проведения деловых встреч и переговоров представителей промышленных и коммерческих организаций, финансовых структур, специалистов ведущих отраслей экономики и органов власти регионов Российской Федерации, представителей зарубежных стран.

Продукция сферы машиностроения, электротехники и приборостроения, автомобилестроения, деревообработки, строительства и архитектуры, пищевой и перерабатывающей промышленности, легкой промышленности, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и ряда других будет представлена в торгово-выставочном комплексе «Контур» на площади более 16 тысяч квадратных метров.

Участие в мероприятии платное. Пакет необходимых документов и подробная информация об условиях участия размещены по адресу: http://expokontur.ru/to-exibitors/.

В случае заинтересованности просим обращаться в Минпром Пензенской области по телефону: (8412) 595-815.