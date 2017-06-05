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В Мокшанском районе ликвидировали свалки
Сегодня в Пензе
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Сотрудниками Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области совместно с представителями администрации Мокшанского района Пензенской области проведен объезд территории Царевщинского и Юровского сельсоветов по вопросу ликвидации несанкционированных мест размещения свалок твердо-коммунальных отходов по решению суда Мокшанского района Пензенской области. В ходе объезда установлено, что ранее выявленные свалки в вышеуказанных сельсоветах ликвидированы, решение суда исполнено.
Сотрудниками Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области совместно с представителями администрации Мокшанского района Пензенской области проведен объезд территории Царевщинского и Юровского сельсоветов по вопросу ликвидации несанкционированных мест размещения свалок твердо-коммунальных отходов по решению суда Мокшанского района Пензенской области.
В ходе объезда установлено, что ранее выявленные свалки в вышеуказанных сельсоветах ликвидированы, решение суда исполнено.
Новость: Управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области 05 июня 2017
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