Авария на проспекте Победы

Неудачная встреча трех машин в Пензе повлекла госпитализацию детей. На проспекте победы молодой водитель 1995 года рождения с несовершеннолетней пассажиркой столкнулся с двумя иномарками. В итоге двух молодых людей доставили в больницу. Пострадавшие отделались легким испугом, как в прочем и все участники аварии. Но на заднем сидении иномарки находились совсем маленькие пассажиры.

«Водитель и пассажиры автомобиля «Datsun» два мальчика 2011 и 2013 года рождения также доставлены в больницу. После обследования их отпустили», - отметила Марина Антипова старший инспектор отделения ПБДД отдела ОАР и ПБДД ГИБДД УМВД России по Пензенской области.