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Авария на проспекте Победы
Сегодня в Пензе
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Неудачная встреча трех машин в Пензе повлекла госпитализацию детей. На проспекте победы молодой водитель 1995 года рождения с несовершеннолетней пассажиркой столкнулся с двумя иномарками. В итоге двух молодых людей доставили в больницу. Пострадавшие отделались легким испугом, как в прочем и все участники аварии. Но на заднем сидении иномарки находились совсем маленькие пассажиры.
«Водитель и пассажиры автомобиля «Datsun» два мальчика 2011 и 2013 года рождения также доставлены в больницу. После обследования их отпустили», - отметила Марина Антипова старший инспектор отделения ПБДД отдела ОАР и ПБДД ГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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