Неисполнены требования законодательства РФ в области ветеринарии гражданином Пензенской области

Специалистом отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в Лунинском районе регулярно проводятся рейды на подконтрольной территории по выявлению и пресечению незаконной реализации продукции животного происхождения.

Так, в мае 2017 года на ярмарке выходного дня в поселке Лунино установлен факт реализации гражданином Ильязовым Р. мяса свинины (ребра, хрящи, мясо на кости, мясная обрезь) в количестве 15 кг без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность товара в ветеринарно-санитарном отношении, а также эпизоотическое благополучие места его выхода. Тем самым, он нарушил требования Закона РФ от 14.05.1993 года №4979-1 «О ветеринарии», Федерального закона от 02.01.2000 года №29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Приказа Минсельхоза РФ от 27.12.2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

Такое игнорирование исполнения требований законодательства в области ветеринарии могло стать причиной распространения заболеваний, в том числе общих для человека и животных, а также создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью потребителей.

Реализация мяса прекращена. В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.10.8. КоАП РФ. Наложен штраф в размере 500 рублей. Проведена беседа о правилах оборота животноводческой продукции в соответствии с законодательными нормами.