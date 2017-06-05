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Неисполнены требования законодательства РФ в области ветеринарии гражданином Пензенской области
Сегодня в Пензе
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Специалистом отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в Лунинском районе регулярно проводятся рейды на подконтрольной территории по выявлению и пресечению незаконной реализации продукции животного происхождения. Так, в мае 2017 года на ярмарке выходного дня в поселке Лунино установлен факт реализации гражданином Ильязовым Р. мяса свинины (ребра, хрящи, мясо на кости, мясная обрезь) в количестве 15 кг без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность товара в ветеринарно-санитарном отношении, а также эпизоотическое благополучие места его выхода. Тем самым, он нарушил требования Закона РФ от 14.05.1993 года №4979-1 «О ветеринарии», Федерального закона от 02.01.2000 года №29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Приказа Минсельхоза РФ от 27.12.2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях». Такое игнорирование исполнения требований законодательства в области ветеринарии могло стать причиной распространения заболеваний, в том числе общих для человека и животных, а также создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью потребителей. Реализация мяса прекращена. В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.10.8. КоАП РФ. Наложен штраф в размере 500 рублей. Проведена беседа о правилах оборота животноводческой продукции в соответствии с законодательными нормами.
Специалистом отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в Лунинском районе регулярно проводятся рейды на подконтрольной территории по выявлению и пресечению незаконной реализации продукции животного происхождения.
Так, в мае 2017 года на ярмарке выходного дня в поселке Лунино установлен факт реализации гражданином Ильязовым Р. мяса свинины (ребра, хрящи, мясо на кости, мясная обрезь) в количестве 15 кг без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность товара в ветеринарно-санитарном отношении, а также эпизоотическое благополучие места его выхода. Тем самым, он нарушил требования Закона РФ от 14.05.1993 года №4979-1 «О ветеринарии», Федерального закона от 02.01.2000 года №29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Приказа Минсельхоза РФ от 27.12.2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».
Такое игнорирование исполнения требований законодательства в области ветеринарии могло стать причиной распространения заболеваний, в том числе общих для человека и животных, а также создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью потребителей.
Реализация мяса прекращена. В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.10.8. КоАП РФ. Наложен штраф в размере 500 рублей. Проведена беседа о правилах оборота животноводческой продукции в соответствии с законодательными нормами.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 05 июня 2017
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