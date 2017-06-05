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Проблемы федеративных отношений в странах Европы
Сегодня в Пензе
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Ведущие учёные из разных регионов России встретились в Пензенском госуниверситете, чтобы обсудить проблемы федеративных отношений в странах Европы — этой теме посвятили Всероссийскую конференцию, которая проводится в нашем городе уже не первый год.
«Уже стало доброй традицией в конце мая — начале июня собираться здесь, в Пензе, и обсуждать актуальные проблемы. И хорошо, что есть такие преданные федерализму люди, которые каждый раз приезжают сюда», — отметил директор Саратовского филиала Институт государства и права РАН, Александр Малько.
Традиционно для участия в конференции приглашаются специалисты в области правовой политики и федерализма. В этом году Пензу первые посетил внук Андрея Громыко, министра иностранных дел Советского Союза с 1957 по 1985 годы, Алексей Громыко, возглавляющий Институт Европы Российской Академии Наук.
«Институт Европы был создан 30 лет назад. Мы активно занимаемся изучением вопросов европейской интеграции, страноведением и регионоведением», — пояснил Алексей Громыко.
Почётный гость конференции выступил с докладом, посвящённом расстановке политических сил в Европе, и представил ближайшую перспективу развития Евросоюза.
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