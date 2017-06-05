Итоги работы Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области за май 2017 года

В мае 2017 года государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведено 695 контрольно-надзорных мероприятий в установленной сфере деятельности, в ходе проведения которых выявлено 462 нарушения. По выявленным фактам нарушений выдано 146 предписаний. В результате проведенных мероприятий составлено 509 административных протоколов. Вынесено 470 постановлений, сумма наложенных штрафных санкций составила 2500,4 тыс. рублей, взысканных – 591,3 тыс. рублей. Процент взыскания равен 24.

Структурными подразделениями, осуществляющими деятельность на территории Республики Мордовия, проведено 249 контрольно-надзорных мероприятий, при этом выявлено 157 нарушений, об устранении которых выдано 68 предписаний, составлено 182 административных протокола. Вынесено 178 постановлений, наложено штрафных санкций на сумму 828 тыс. рублей, взыскано – 170,6 тыс. рублей.

Структурными подразделениями, осуществляющими деятельность на территории Пензенской области, проведено 446 контрольно-надзорных мероприятий, в результате выявлено 305 нарушений. Выдано 78 предписаний об устранении правонарушений, составлено 327 административных протоколов, вынесено 292 постановления. На нарушителей законодательства наложено административных штрафов на сумму 1672,4 тыс. рублей, взыскано – 420,7 тыс. рублей.