Открытый региональный турнир по робототехнике «ROBOEVOLUTION» состоится 6 июня 2017 г. в 10.00 на базе школы с углубленным изучением информатики № 68 г. Пензы ( 2 корпус, проспект Строителей. 128).

Турнир пройдёт по 5 номинациям: «РобоКвест Lego Wedo», «РобоКвест. Lego Mindstorms», «Шорт-трек с препятствиями», «Траектория Arduino», «Сумо управляемых роботов».

Победители и призеры турнира будут награждены дипломами, медалями, кубками и призами Министерства образования Пензенской области, а участники получат сертификаты.

Организаторы турнира - Министерство образования Пензенской области и областной Центр развития творчества детей и юношества.

Первый региональный турнир по робототехнике «ROBOEVOLUTION» прошел в г. Пензе в мае 2015 года.