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Открытый региональный турнир по робототехнике «ROBOEVOLUTION» состоится 6 июня 2017
Сегодня в Пензе
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Открытый региональный турнир по робототехнике «ROBOEVOLUTION» состоится 6 июня 2017 г. в 10.00 на базе школы с углубленным изучением информатики № 68 г. Пензы ( 2 корпус, проспект Строителей. 128). Турнир пройдёт по 5 номинациям: «РобоКвест Lego Wedo», «РобоКвест. Lego Mindstorms», «Шорт-трек с препятствиями», «Траектория Arduino», «Сумо управляемых роботов». Победители и призеры турнира будут награждены дипломами, медалями, кубками и призами Министерства образования Пензенской области, а участники получат сертификаты. Организаторы турнира - Министерство образования Пензенской области и областной Центр развития творчества детей и юношества. Первый региональный турнир по робототехнике «ROBOEVOLUTION» прошел в г. Пензе в мае 2015 года.
Открытый региональный турнир по робототехнике «ROBOEVOLUTION» состоится 6 июня 2017 г. в 10.00 на базе школы с углубленным изучением информатики № 68 г. Пензы ( 2 корпус, проспект Строителей. 128).
Турнир пройдёт по 5 номинациям: «РобоКвест Lego Wedo», «РобоКвест. Lego Mindstorms», «Шорт-трек с препятствиями», «Траектория Arduino», «Сумо управляемых роботов».
Победители и призеры турнира будут награждены дипломами, медалями, кубками и призами Министерства образования Пензенской области, а участники получат сертификаты.
Организаторы турнира - Министерство образования Пензенской области и областной Центр развития творчества детей и юношества.
Первый региональный турнир по робототехнике «ROBOEVOLUTION» прошел в г. Пензе в мае 2015 года.
Новость: Министерство образования Пензенской области 05 июня 2017
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