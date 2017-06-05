В связи с большой востребованностью среди населения в субботу, 10 июня 2017 года, помимо приема врачей различных специальностей, принято решение об организации дополнительной акции – «День УЗИ». Взрослые и дети приглашаются пройти ультразвуковое обследование без направления врача на базе поликлиники Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко, ГБУЗ «Городская поликлиника» и ГБУЗ «Городская детская поликлиника". Запись пациентов осуществляется через телефоны Контакт центра: - 999-130 – для взрослого населения; - 990-130 – для детского населения Напоминаем, что, в этот день, 10 июня 2017 года, в медицинских организациях региона будут вести прием врачи неврологи, оториноларингологии терапевты. Также, любой желающий может сдать необходимые анализы, в рамках запланированной акции «День лабораторных исследований». Ждем всех желающих!

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 05 июня 2017