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«День УЗИ»
Сегодня в Пензе
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В связи с большой востребованностью среди населения в субботу, 10 июня 2017 года, помимо приема врачей различных специальностей, принято решение об организации дополнительной акции – «День УЗИ». Взрослые и дети приглашаются пройти ультразвуковое обследование без направления врача на базе поликлиники Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко, ГБУЗ «Городская поликлиника» и ГБУЗ «Городская детская поликлиника". Запись пациентов осуществляется через телефоны Контакт центра: - 999-130 – для взрослого населения; - 990-130 – для детского населения Напоминаем, что, в этот день, 10 июня 2017 года, в медицинских организациях региона будут вести прием врачи неврологи, оториноларингологии терапевты. Также, любой желающий может сдать необходимые анализы, в рамках запланированной акции «День лабораторных исследований». Ждем всех желающих!
В связи с большой востребованностью среди населения в субботу, 10 июня 2017 года, помимо приема врачей различных специальностей, принято решение об организации дополнительной акции – «День УЗИ».
Взрослые и дети приглашаются пройти ультразвуковое обследование без направления врача на базе поликлиники Пензенской областной клинической больницы им. Н.Н. Бурденко, ГБУЗ «Городская поликлиника» и ГБУЗ «Городская детская поликлиника".
Запись пациентов осуществляется через телефоны Контакт центра:
- 999-130 – для взрослого населения;
- 990-130 – для детского населения
Напоминаем, что, в этот день, 10 июня 2017 года, в медицинских организациях региона будут вести прием врачи неврологи, оториноларингологии терапевты. Также, любой желающий может сдать необходимые анализы, в рамках запланированной акции «День лабораторных исследований».
Ждем всех желающих!
Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 05 июня 2017
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