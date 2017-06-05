|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
12 июня на Юбилейной площади будут сконцентрированы все творческие силы города!
Сегодня в Пензе
|
К подготовке праздника подключились художественные мастерские, общественные объединения, и просто неравнодушные творческие люди. На площади, около ресторана "Маэстро", расположится пункт проката роликовых коньков, а в 15:00 мастера из роллер-школы проведут показательное занятие: научат любого желающего стоять на роликовых коньках и выполнять базовые трюки. Ну и, конечно, продемонстрируют свои умения в этом спорте в рамках показательных выступлений. Так же на Юбилейной площади пройдет уникальная фотовыставка музыкальных инструментов пензенских мастеров Мастерской-лаборатории электроакустических музыкальных инструментов Артёма Кукаева, выпускника ДМШ№1 г. Пензы. Если позволит погода, на выставке будут представлены и сами инструменты. Имя Артема Кукаева известно во всем музыкальном мире. Авторская технология производства электро-акустических инструментов позволяет добиться неповторимого звучания. Этими инструментами пользуются музыканты во всем мире. Юные любители музыки смогут поиграть на специальных детских музыкальных инструментах, а опытные педагоги поведают об уникальных методиках, позволяющих даже самым маленьким быстро освоиться в мире музыки. Свою тематическую зону представит так же арт-холл «Квартал Луи». Воспитанники квартала подготовили вкусные угощения, популярные коктейли и катание на скутере.
К подготовке праздника подключились художественные мастерские, общественные объединения, и просто неравнодушные творческие люди.
На площади, около ресторана "Маэстро", расположится пункт проката роликовых коньков, а в 15:00 мастера из роллер-школы проведут показательное занятие: научат любого желающего стоять на роликовых коньках и выполнять базовые трюки. Ну и, конечно, продемонстрируют свои умения в этом спорте в рамках показательных выступлений.
Так же на Юбилейной площади пройдет уникальная фотовыставка музыкальных инструментов пензенских мастеров Мастерской-лаборатории электроакустических музыкальных инструментов Артёма Кукаева, выпускника ДМШ№1 г. Пензы. Если позволит погода, на выставке будут представлены и сами инструменты. Имя Артема Кукаева известно во всем музыкальном мире. Авторская технология производства электро-акустических инструментов позволяет добиться неповторимого звучания. Этими инструментами пользуются музыканты во всем мире.
Юные любители музыки смогут поиграть на специальных детских музыкальных инструментах, а опытные педагоги поведают об уникальных методиках, позволяющих даже самым маленьким быстро освоиться в мире музыки.
Свою тематическую зону представит так же арт-холл «Квартал Луи». Воспитанники квартала подготовили вкусные угощения, популярные коктейли и катание на скутере.
Новость: Администрация города Пензы 05 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru