12 июня на Юбилейной площади будут сконцентрированы все творческие силы города!

К подготовке праздника подключились художественные мастерские, общественные объединения, и просто неравнодушные творческие люди.

В это день в городе будут работать более 100 тематических локаций. Можно будет раскрасить символ Пензы – полутораметровую деревянную ласточку, поиграть в трехметровый конструктор, попрыгать на батутах, примерить фантазийные шляпки от маленьких модельеров-учащихся ДХШ №2 и сделать аква-грим.

На площади, около ресторана "Маэстро", расположится пункт проката роликовых коньков, а в 15:00 мастера из роллер-школы проведут показательное занятие: научат любого желающего стоять на роликовых коньках и выполнять базовые трюки. Ну и, конечно, продемонстрируют свои умения в этом спорте в рамках показательных выступлений.

Так же на Юбилейной площади пройдет уникальная фотовыставка музыкальных инструментов пензенских мастеров Мастерской-лаборатории электроакустических музыкальных инструментов Артёма Кукаева, выпускника ДМШ№1 г. Пензы. Если позволит погода, на выставке будут представлены и сами инструменты. Имя Артема Кукаева известно во всем музыкальном мире. Авторская технология производства электро-акустических инструментов позволяет добиться неповторимого звучания. Этими инструментами пользуются музыканты во всем мире.

Для детей - живая фотозона в тематике саги о Гарри Поттере. Посетителей будут встречать полюбившиеся всем персонажи экранизации. Они покажут уникальное химическое шоу, вместе с детьми попробуют создать своё дерево из картона, цветной бумаги, стикеров и прочей канцелярской утвари. Гостей площадки угостят чаем и подарят каждому желающему печенье с предсказаниями, которые наверняка, в такой светлый праздник, посулят много хорошего своим обладателям. Ну и, конечно же бесплатная фотосессия с любимыми героями. Кроме того, детей ждет бластер-шоу. Стрелять из космического оружия можно будет, разделившись на команды. Так же будет возможность управлять настоящим мини-самолетом планером и устроить полеты наперегонки.

Юные любители музыки смогут поиграть на специальных детских музыкальных инструментах, а опытные педагоги поведают об уникальных методиках, позволяющих даже самым маленьким быстро освоиться в мире музыки.

Свою тематическую зону представит так же арт-холл «Квартал Луи». Воспитанники квартала подготовили вкусные угощения, популярные коктейли и катание на скутере.