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О привлечении к ответственности за самовольство в отношении сельхозугодий в Белинском районе Пензенской области
Сегодня в Пензе
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При проведении планового (рейдового) осмотра земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах Лермонтовского сельсовета Белинского района Пензенской области, государственным инспектором отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области установлен факт самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы. На земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном в 2800 метрах по направлению на юг от ориентира с.Лермонтово, ул.Центральная, 12, арендатором земельного участка гражданином А. при проведении работ по отсыпке запруда, для образования водоема и перегона скота был снят и перемещен плодородный слой почвы на площади 130 кв. метров. По результатам проверки в отношении гражданина составлен протокол по части 1 статьи 8.6 КоАП РФ, вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1000 рублей.
При проведении планового (рейдового) осмотра земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах Лермонтовского сельсовета Белинского района Пензенской области, государственным инспектором отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области установлен факт самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы.
На земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном в 2800 метрах по направлению на юг от ориентира с.Лермонтово, ул.Центральная, 12, арендатором земельного участка гражданином А. при проведении работ по отсыпке запруда, для образования водоема и перегона скота был снят и перемещен плодородный слой почвы на площади 130 кв. метров.
По результатам проверки в отношении гражданина составлен протокол по части 1 статьи 8.6 КоАП РФ, вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1000 рублей.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 05 июня 2017
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