О привлечении к ответственности за самовольство в отношении сельхозугодий в Белинском районе Пензенской области

При проведении планового (рейдового) осмотра земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах Лермонтовского сельсовета Белинского района Пензенской области, государственным инспектором отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области установлен факт самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы.

На земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном в 2800 метрах по направлению на юг от ориентира с.Лермонтово, ул.Центральная, 12, арендатором земельного участка гражданином А. при проведении работ по отсыпке запруда, для образования водоема и перегона скота был снят и перемещен плодородный слой почвы на площади 130 кв. метров.

По результатам проверки в отношении гражданина составлен протокол по части 1 статьи 8.6 КоАП РФ, вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1000 рублей.