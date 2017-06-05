«Доноры в погонах»

Спасать жизнь можно по-разному: охраняя общественный порядок по долгу службы или сдавая кровь по зову сердца. Пензенские полицейские успевают и то, и другое! В очередной раз сотрудники регионального Управления МВД России приняли участие в донорской акции.

«Некоторые мои знакомые оказывались в такой ситуации, когда им требовалась донорская кровь, и я понял, что хочу помогать людям, даже не знакомым. Если есть здоровье и желание помочь, донорство — это верное решение», — отметил референт пресс-службы УМВД России по Пензенской области, Сергей Поплёвин.

Обычно за сдачу крови доноры получают материальное вознаграждение, но пензенские правоохранители ограничились удовлетворением моральным. Такие безвозмездные акции они проводят регулярно, и несколько раз в год мобильная станция переливания останавливается возле здания регионального УМВД.

«Личный состав прекрасно понимает, что достаточное количество донорской крови зачастую бывает единственным условием сохранения жизни. Мы занимаем должности, связанные с риском, и можем сами оказаться в такой ситуации», — пояснил Начальник Управления по работе с личным составом УМВД России по Пензенской области, Константин Фролов.

Донорские акции с участием правоохранителей всегда носят массовый характер. На это раз жизненно необходимую кровь сдали 45 человек.