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 Понедельник, 05 июня 2017
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Выявлении торговли шашлыком из мяса сомнительного происхождения в Лунинском районе Пензенской области
Сегодня в Пензе
 

Оформлением протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ и наложением штрафа в сумме 500 рублей закончилась торговля для жителя Лунинского района Пензенской области.

Так, гражданин Андриянов Д. продавал шашлык сельчанам. Мясо свинины, использованное им для приготовления всеми любимого блюда, оказалось заготовлено без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество, безопасность товара в ветеринарно-санитарном отношении и эпизоотическое благополучие места его выхода.

Такая животноводческая продукция автоматически становится сомнительной по качеству и небезопасной для потребителя. Таким образом, были нарушены требования Закона РФ от 14.05.1993 года №4979-1 «О ветеринарии», Федерального закона от 02.01.2000 года №29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Приказа Минсельхоза РФ от 27.12.2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

Специалистом отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведена с «кулинаром» разъяснительная беседа. Маринованная заготовка для шашлыка и уже готовое блюдо общим весом около 5 кг сняты с реализации.

Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 05 июня 2017
2017-06-05
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 Соответствующее поручение губернатор озвучил на совещании в региональном правительстве
 
2017-06-05
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2017-06-05
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2017-06-05
Выявлены нарушения правил реализации семян сельскохозяйственных растений на рынке р.п.Сосновоборска Пензенской области
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