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«Сдай ЕГЭ честно»
Сегодня в Пензе
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Рособрнадзор и Министерство образования Пензенской области еще раз напоминают выпускникам, сдающим ЕГЭ, об ответственности за нарушение процедуры ЕГЭ. Во время экзамена запрещено использовать мобильные телефоны и любые гаджеты, пользоваться письменными записками, выкладывать в сеть Интернет материалы контрольно-измерительных материалов. Рособрнадзор выпустил ролик «Сдай ЕГЭ честно», где на историях конкретных людей показано, какая ответственность ждет нарушителей ЕГЭ. Министр образования области Александр Воронков, обращаясь к выпускникам, подчеркнул, что уровень их знаний позволит сдать экзамен честно. «И если, по каким либо причинам, вы не смогли написать экзамен, у вас есть возможность пересдать его в резервный день. Не совершайте необдуманных поступков на экзамене, не наказывайте сами себя». По итогам ЕГЭ по профильной математике, который прошел 2 июня, с экзамена были удалены трое выпускников за использование письменных записок.
Рособрнадзор и Министерство образования Пензенской области еще раз напоминают выпускникам, сдающим ЕГЭ, об ответственности за нарушение процедуры ЕГЭ. Во время экзамена запрещено использовать мобильные телефоны и любые гаджеты, пользоваться письменными записками, выкладывать в сеть Интернет материалы контрольно-измерительных материалов.
Рособрнадзор выпустил ролик «Сдай ЕГЭ честно», где на историях конкретных людей показано, какая ответственность ждет нарушителей ЕГЭ.
Министр образования области Александр Воронков, обращаясь к выпускникам, подчеркнул, что уровень их знаний позволит сдать экзамен честно. «И если, по каким либо причинам, вы не смогли написать экзамен, у вас есть возможность пересдать его в резервный день. Не совершайте необдуманных поступков на экзамене, не наказывайте сами себя».
По итогам ЕГЭ по профильной математике, который прошел 2 июня, с экзамена были удалены трое выпускников за использование письменных записок.
Новость: Министерство образования Пензенской области 05 июня 2017
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