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Выявлены нарушения правил реализации семян сельскохозяйственных растений на рынке р.п.Сосновоборска Пензенской области
Сегодня в Пензе
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На рынках и ярмарках Пензенской области завершается реализация саженцев плодовых, ягодных и цветочных культур. В связи с этим специалистами отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проводятся рейдовые мероприятия на рынках и ярмарках с целью выявления фактов нарушения законодательства в области семеноводства сельскохозяйственных растений. Так, в апреле-мае 2017 года при проведении рейдов на рынке в р.п.Сосновоборске были выявлены нарушения правил реализации семян сельскохозяйственных растений. В нарушение требований статьи 31 Федерального закона от 17.12.1997 года №149-ФЗ «О семеноводстве» и пункта 2.1 Порядка реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений, утверждённого Приказом Минсельхозпрода РФ от 18 октября 1999 года №707, четверо граждан производили реализацию саженцев плодовых, ягодных и цветочных культур без документов, удостоверяющих их сортовые и посевные качества. За нарушение правил реализации семян сельскохозяйственных растений четыре физических лица привлечены к административной ответственности по статье 10.12 КоАП РФ.
На рынках и ярмарках Пензенской области завершается реализация саженцев плодовых, ягодных и цветочных культур. В связи с этим специалистами отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проводятся рейдовые мероприятия на рынках и ярмарках с целью выявления фактов нарушения законодательства в области семеноводства сельскохозяйственных растений.
Так, в апреле-мае 2017 года при проведении рейдов на рынке в р.п.Сосновоборске были выявлены нарушения правил реализации семян сельскохозяйственных растений.
В нарушение требований статьи 31 Федерального закона от 17.12.1997 года №149-ФЗ «О семеноводстве» и пункта 2.1 Порядка реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений, утверждённого Приказом Минсельхозпрода РФ от 18 октября 1999 года №707, четверо граждан производили реализацию саженцев плодовых, ягодных и цветочных культур без документов, удостоверяющих их сортовые и посевные качества.
За нарушение правил реализации семян сельскохозяйственных растений четыре физических лица привлечены к административной ответственности по статье 10.12 КоАП РФ.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 05 июня 2017
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