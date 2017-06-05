Выявлены нарушения правил реализации семян сельскохозяйственных растений на рынке р.п.Сосновоборска Пензенской области

На рынках и ярмарках Пензенской области завершается реализация саженцев плодовых, ягодных и цветочных культур. В связи с этим специалистами отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проводятся рейдовые мероприятия на рынках и ярмарках с целью выявления фактов нарушения законодательства в области семеноводства сельскохозяйственных растений.

Так, в апреле-мае 2017 года при проведении рейдов на рынке в р.п.Сосновоборске были выявлены нарушения правил реализации семян сельскохозяйственных растений.

В нарушение требований статьи 31 Федерального закона от 17.12.1997 года №149-ФЗ «О семеноводстве» и пункта 2.1 Порядка реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений, утверждённого Приказом Минсельхозпрода РФ от 18 октября 1999 года №707, четверо граждан производили реализацию саженцев плодовых, ягодных и цветочных культур без документов, удостоверяющих их сортовые и посевные качества.

За нарушение правил реализации семян сельскохозяйственных растений четыре физических лица привлечены к административной ответственности по статье 10.12 КоАП РФ.