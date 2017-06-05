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Пензенская область будет сотрудничать с предприятием «Брянсксельмаш»
Сегодня в Пензе
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Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков и директор ЗАО СП «Брянсксельмаш» Валерий Сулеев подписали соглашение о сотрудничестве. Пензенская делегация во главе с министром сельского хозяйства региона Андреем Бурлаковым посещает Брянскую область. В рамках визита состоялось посещение ЗАО СП «Брянсксельмаш», где были проведены переговоры с генеральным директором завода Валерием Сулеевым и ознакомление с производственным процессом. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и развития отрасли сельхозмашиностроения, а также договорились о льготных поставках сельхозтехники аграриям региона. В рамках визита пензенской делегации между министерством сельского хозяйства Пензенской области и ЗАО СП «Брянсксельмаш» подписано соглашение о сотрудничестве. Пензенский министр Андрей Бурлаков и директор брянского предприятия Валерий Сулеев договорились по вопросам обеспечения сельхозтоваропроизводителей нашего региона современной, эффективной, высокопроизводительной зерноуборочной и кормоуборочной техникой, организации демонстрации энергонасыщенных зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» на территории Пензенской области в условиях реального использования. Планируется, что на территории Пензенского аграрного университета будет организована площадка, на которой будет размещена выставка-ярмарка производимой заводом техники с презентацией расширенного модельного ряда техники «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ». Кроме того, глава регионального аграрного ведомства Андрей Бурлаков и директор «Брянсксельмаш» Валерий Сулеев обсудили возможности участия завода в выставочных специализированных агромероприятиях. В состав пензенской делегации вошли представители Пензенского государственного аграрного университета, которые обсудили с директором завода возможности сотрудничества в части обеспечения полноценной и наглядной составляющей обучающего процесса.
Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков и директор ЗАО СП «Брянсксельмаш» Валерий Сулеев подписали соглашение о сотрудничестве.
Пензенская делегация во главе с министром сельского хозяйства региона Андреем Бурлаковым посещает Брянскую область. В рамках визита состоялось посещение ЗАО СП «Брянсксельмаш», где были проведены переговоры с генеральным директором завода Валерием Сулеевым и ознакомление с производственным процессом. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и развития отрасли сельхозмашиностроения, а также договорились о льготных поставках сельхозтехники аграриям региона.
В рамках визита пензенской делегации между министерством сельского хозяйства Пензенской области и ЗАО СП «Брянсксельмаш» подписано соглашение о сотрудничестве. Пензенский министр Андрей Бурлаков и директор брянского предприятия Валерий Сулеев договорились по вопросам обеспечения сельхозтоваропроизводителей нашего региона современной, эффективной, высокопроизводительной зерноуборочной и кормоуборочной техникой, организации демонстрации энергонасыщенных зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» на территории Пензенской области в условиях реального использования. Планируется, что на территории Пензенского аграрного университета будет организована площадка, на которой будет размещена выставка-ярмарка производимой заводом техники с презентацией расширенного модельного ряда техники «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ».
Кроме того, глава регионального аграрного ведомства Андрей Бурлаков и директор «Брянсксельмаш» Валерий Сулеев обсудили возможности участия завода в выставочных специализированных агромероприятиях.
В состав пензенской делегации вошли представители Пензенского государственного аграрного университета, которые обсудили с директором завода возможности сотрудничества в части обеспечения полноценной и наглядной составляющей обучающего процесса.
Новость: Правительство Пензенской области 05 июня 2017
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