Пензенская область будет сотрудничать с предприятием «Брянсксельмаш»

Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков и директор ЗАО СП «Брянсксельмаш» Валерий Сулеев подписали соглашение о сотрудничестве.

Пензенская делегация во главе с министром сельского хозяйства региона Андреем Бурлаковым посещает Брянскую область. В рамках визита состоялось посещение ЗАО СП «Брянсксельмаш», где были проведены переговоры с генеральным директором завода Валерием Сулеевым и ознакомление с производственным процессом. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и развития отрасли сельхозмашиностроения, а также договорились о льготных поставках сельхозтехники аграриям региона.

В рамках визита пензенской делегации между министерством сельского хозяйства Пензенской области и ЗАО СП «Брянсксельмаш» подписано соглашение о сотрудничестве. Пензенский министр Андрей Бурлаков и директор брянского предприятия Валерий Сулеев договорились по вопросам обеспечения сельхозтоваропроизводителей нашего региона современной, эффективной, высокопроизводительной зерноуборочной и кормоуборочной техникой, организации демонстрации энергонасыщенных зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» на территории Пензенской области в условиях реального использования. Планируется, что на территории Пензенского аграрного университета будет организована площадка, на которой будет размещена выставка-ярмарка производимой заводом техники с презентацией расширенного модельного ряда техники «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ».

Кроме того, глава регионального аграрного ведомства Андрей Бурлаков и директор «Брянсксельмаш» Валерий Сулеев обсудили возможности участия завода в выставочных специализированных агромероприятиях.

В состав пензенской делегации вошли представители Пензенского государственного аграрного университета, которые обсудили с директором завода возможности сотрудничества в части обеспечения полноценной и наглядной составляющей обучающего процесса.