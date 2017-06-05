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Заявления на участие в ЕГЭ по обществознанию в РФ подали около 358 тысяч человек
Сегодня в Пензе
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ЕГЭ по обществознанию прошел 5 июня. Заявления на участие в ЕГЭ по обществознанию в РФ подали около 358 тысяч человек. Это самый массовый экзамен по выбору, на который записались более половины участников ЕГЭ этого года. В Пензенской области экзамен сдавали более 3 тыс. пензенских школьников. Для проведения экзамена в РФ задействовано более 4 тысяч пунктов проведения экзаменов (ППЭ), в Пензенской области - 23 пункта проведения экзаменов, из них 5 – в Пензе, а также 1 пункт проведения экзаменов на дому. Ход экзаменов в регионах контролировали общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 22 июня. По итогам экзамена в Пензенской области один участник был удален из ППЭ за наличие сотового телефона.
ЕГЭ по обществознанию прошел 5 июня. Заявления на участие в ЕГЭ по обществознанию в РФ подали около 358 тысяч человек. Это самый массовый экзамен по выбору, на который записались более половины участников ЕГЭ этого года. В Пензенской области экзамен сдавали более 3 тыс. пензенских школьников.
Для проведения экзамена в РФ задействовано более 4 тысяч пунктов проведения экзаменов (ППЭ), в Пензенской области - 23 пункта проведения экзаменов, из них 5 – в Пензе, а также 1 пункт проведения экзаменов на дому. Ход экзаменов в регионах контролировали общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.
Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 22 июня.
По итогам экзамена в Пензенской области один участник был удален из ППЭ за наличие сотового телефона.
Новость: Министерство образования Пензенской области 05 июня 2017
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