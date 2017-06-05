Информация по экспорту зерна и продуктов его переработки из Пензенской области за май 2017 года

В мае 2017 года специалистами отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проконтролирована отгрузка на экспорт 6,374 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки.

Из них 4,812 тыс. тонн зерна пшеницы было направлено в Латвию. Вся партия пшеницы была подвергнута фитосанитарному обеззараживанию методом фумигации. Также на экспорт в Латвию была отправлена партия семян льна – 1,562 тыс. тонн, предназначенная для переработки.

Всего за май на партии зерновых культур был выдан 91 фитосанитарный сертификат.