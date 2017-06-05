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Утверждена схема организации дорожного движения на День России и День города
Сегодня в Пензе
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В целях обеспечения безопасности жителей города Пензы, участников и гостей праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня России и Дня города в 2017 году утверждена временная схема организации дорожного движения. Схема предусматривает временное ограничение стоянки и прекращения движения автотранспортных средств в период с 22.00 часов 11 июня 2017 года до 20.00 часов 12 июня 2017 года на участке автомобильной дороге по ул. Московской на участке от ул. Карла Маркса до Советской площади (по четной и нечетной сторонам); Также временное ограничение стоянки автотранспортных средств на площади имени В.И.Ленина и проезда по площади имени В.И.Ленина от ул. Кирова до ул.Московской в период с 22.00 часов 11 июня 2017 года до 20.00 часов 12 июня 2017 года. Временное ограничение стоянки и прекращения движения автотранспортных средств в период с 22.00 часов 11 июня 2017 года до 13.30 часов 12 июня 2017 года на участке автомобильной дороге по ул. Славы на участке от ул. Урицкого до ул. Кирова (по четной и нечетной сторонам) (кроме транспорта общего пользования). Временное прекращение движения автотранспортных средств 12 июня 2017 года с 08.00 час. до 13.30 час. на участке автомобильной дороге по ул. Урицкого на участке от ул. М. Горького до ул. Бакунина (кроме транспорта общего пользования). Временное прекращение движения автотранспортных средств в период с 06.00 до 23.00 часов 12 июня 2017 года: Временное прекращение движения автотранспортных средств в период с 20.00 до 23.00 часов 12 июня 2017 года: Временное ограничение стоянки в период в период с 20.00 часов 11 июня 2017 года до 23.00 часов 12 июня 2017 года: Временное ограничение стоянки автотранспортных средств в период с 22.00 часов 11 июня 2017 года до 14.00 часов 12 июня 2017 года: На время прохождения колонны в период с 9.30 до 10.30 часов 12 июня 2017 года на участках автомобильных дорог по маршруту от центрального КПП (Пензенского филиала военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева) – ул. Лермонтова – ул. Ленинградская – ул. Мира – ул. Захарова – ул. Космодемьянской - ул.Пушкина – ул. Кулакова – ул. Суворова – ул. Толстого (Юбилейная площадь). На время прохождения колонны в период с 13.00 до 14.00 часов 12 июня 2017 года на участках автомобильных дорог по маршруту от ул. Толстова (Юбилейная площадь) – ул. Суворова – ул. Кулакова – ул.Пушкина - ул. Космодемьянской – ул. Захарова – ул. Мира – ул. Ленинградская - ул.Лермонтова – центральный КПП (Пензенского филиала военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева).
В целях обеспечения безопасности жителей города Пензы, участников и гостей праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня России и Дня города в 2017 году утверждена временная схема организации дорожного движения. Схема предусматривает временное ограничение стоянки и прекращения движения автотранспортных средств в период с 22.00 часов 11 июня 2017 года до 20.00 часов 12 июня 2017 года на участке автомобильной дороге по ул. Московской на участке от ул. Карла Маркса до Советской площади (по четной и нечетной сторонам);
Также временное ограничение стоянки автотранспортных средств на площади имени В.И.Ленина и проезда по площади имени В.И.Ленина от ул. Кирова до ул.Московской в период с 22.00 часов 11 июня 2017 года до 20.00 часов 12 июня 2017 года.
Временное ограничение стоянки и прекращения движения автотранспортных средств в период с 22.00 часов 11 июня 2017 года до 13.30 часов 12 июня 2017 года на участке автомобильной дороге по ул. Славы на участке от ул. Урицкого до ул. Кирова (по четной и нечетной сторонам) (кроме транспорта общего пользования).
Временное прекращение движения автотранспортных средств 12 июня 2017 года с 08.00 час. до 13.30 час. на участке автомобильной дороге по ул. Урицкого на участке от ул. М. Горького до ул. Бакунина (кроме транспорта общего пользования).
Временное прекращение движения автотранспортных средств в период с 06.00 до 23.00 часов 12 июня 2017 года:
Временное прекращение движения автотранспортных средств в период с 20.00 до 23.00 часов 12 июня 2017 года:
Временное ограничение стоянки в период в период с 20.00 часов 11 июня 2017 года до 23.00 часов 12 июня 2017 года:
Временное ограничение стоянки автотранспортных средств в период с 22.00 часов 11 июня 2017 года до 14.00 часов 12 июня 2017 года:
На время прохождения колонны в период с 9.30 до 10.30 часов 12 июня 2017 года на участках автомобильных дорог по маршруту от центрального КПП (Пензенского филиала военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева) – ул. Лермонтова – ул. Ленинградская – ул. Мира – ул. Захарова – ул. Космодемьянской - ул.Пушкина – ул. Кулакова – ул. Суворова – ул. Толстого (Юбилейная площадь).
На время прохождения колонны в период с 13.00 до 14.00 часов 12 июня 2017 года на участках автомобильных дорог по маршруту от ул. Толстова (Юбилейная площадь) – ул. Суворова – ул. Кулакова – ул.Пушкина - ул. Космодемьянской – ул. Захарова – ул. Мира – ул. Ленинградская - ул.Лермонтова – центральный КПП (Пензенского филиала военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева).
Новость: Администрация города Пензы 05 июня 2017
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