Утверждена схема организации дорожного движения на День России и День города

В целях обеспечения безопасности жителей города Пензы, участников и гостей праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня России и Дня города в 2017 году утверждена временная схема организации дорожного движения. Схема предусматривает временное ограничение стоянки и прекращения движения автотранспортных средств в период с 22.00 часов 11 июня 2017 года до 20.00 часов 12 июня 2017 года на участке автомобильной дороге по ул. Московской на участке от ул. Карла Маркса до Советской площади (по четной и нечетной сторонам);

Также временное ограничение стоянки автотранспортных средств на площади имени В.И.Ленина и проезда по площади имени В.И.Ленина от ул. Кирова до ул.Московской в период с 22.00 часов 11 июня 2017 года до 20.00 часов 12 июня 2017 года.

Временное ограничение стоянки и прекращения движения автотранспортных средств в период с 22.00 часов 11 июня 2017 года до 13.30 часов 12 июня 2017 года на участке автомобильной дороге по ул. Славы на участке от ул. Урицкого до ул. Кирова (по четной и нечетной сторонам) (кроме транспорта общего пользования).

Временное прекращение движения автотранспортных средств 12 июня 2017 года с 08.00 час. до 13.30 час. на участке автомобильной дороге по ул. Урицкого на участке от ул. М. Горького до ул. Бакунина (кроме транспорта общего пользования).

Временное прекращение движения автотранспортных средств в период с 06.00 до 23.00 часов 12 июня 2017 года:

по автомобильной дороге по ул. Бакунина на участке от ул. Толстого до ул. Суворова;

по автомобильной дороге по ул. Новый Кавказ на участке от ул. Толстого до ул. Пугачева;

по автомобильной дороге по ул. Пугачева от ул. Новый Кавказ до ул. Некрасова.

Временное прекращение движения автотранспортных средств в период с 20.00 до 23.00 часов 12 июня 2017 года:

по автомобильной дороге по ул. Суворова на участке от ул. Бекешская до ул. Кулакова (кроме транспорта общего пользования до 21.00 час.);

по автомобильной дороге по ул. Толстого на участке от ул. Суворова до ул. Пушкина;

по автомобильной дороге по ул. Некрасова на участке от ул. Суворова до ул. Пушкина.

Временное ограничение стоянки в период в период с 20.00 часов 11 июня 2017 года до 23.00 часов 12 июня 2017 года:

по ул. Суворова от ул. Кулакова до ул. Бекешская (по четной и нечетной сторонам);

по ул. Бакунина от ул. Толстого до ул. Суворова (по четной и нечетной сторонам);

по ул. Новый Кавказ от ул. Толстого до ул. Пугачева;

по ул. Пугачева от ул. Новый Кавказ до ул. Некрасова.

Временное ограничение стоянки автотранспортных средств в период с 22.00 часов 11 июня 2017 года до 14.00 часов 12 июня 2017 года:

по ул. Лермонтова на участке от ул. Маршала Крылова до ул. Ленинградская (по четной и нечетной сторонам);

по ул. Ленинградская от ул. Попова до ул. Мира (по четной и нечетной сторонам);

по ул. Мира от ул. Ленинградская до ул. Захарова (по четной и нечетной сторонам);

по ул. Захарова на участке от ул. Мира до ул. Космодемьянской (по четной и нечетной сторонам);

по ул. Космодемьянской от ул. Захарова до ул. Пушкина (по четной и нечетной сторонам);

по ул. Кулакова на участке от ул. Пушкина до ул. Суворова (по четной и нечетной сторонам);

На время прохождения колонны в период с 9.30 до 10.30 часов 12 июня 2017 года на участках автомобильных дорог по маршруту от центрального КПП (Пензенского филиала военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева) – ул. Лермонтова – ул. Ленинградская – ул. Мира – ул. Захарова – ул. Космодемьянской - ул.Пушкина – ул. Кулакова – ул. Суворова – ул. Толстого (Юбилейная площадь).

На время прохождения колонны в период с 13.00 до 14.00 часов 12 июня 2017 года на участках автомобильных дорог по маршруту от ул. Толстова (Юбилейная площадь) – ул. Суворова – ул. Кулакова – ул.Пушкина - ул. Космодемьянской – ул. Захарова – ул. Мира – ул. Ленинградская - ул.Лермонтова – центральный КПП (Пензенского филиала военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева).