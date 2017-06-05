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Выявлена незаконная реализация цыплят-бройлеров на ярмарке в Бессоновском районе
Сегодня в Пензе
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В целях недопущения незаконного оборота продукции животноводства, сельскохозяйственных животных и птицы государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в мае этого года проведено рейдовое мероприятие на ярмарке выходного дня в селе Бессоновка. В ходе рейда выявлен факт реализации гражданином Жидковым Е. цыплят-бройлеров в количестве 100 голов без ветеринарных сопроводительных документов, позволяющих идентифицировать живность, подтверждающих их происхождение, клиническое здоровье, а также эпизоотическое благополучие местности, из которой они вывезены. Таким образом, продавец живого товара нарушил требования ст.18 Р-IV, ст.23 Р-VI Закона РФ от 14.05.1993г. №4979-1 «О ветеринарии» и п.п.2-3 Приложения 1 Приказа Минсельхоза РФ от 27.12.2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», что могло привести к возникновению и распространению опасных заболеваний, в том числе общих для человека и животных. По факту выявленного нарушения в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ. Птица снята с реализации. С нарушителем проведена беседа о правилах осуществления реализации животных и птиц в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства РФ.
В целях недопущения незаконного оборота продукции животноводства, сельскохозяйственных животных и птицы государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в мае этого года проведено рейдовое мероприятие на ярмарке выходного дня в селе Бессоновка.
В ходе рейда выявлен факт реализации гражданином Жидковым Е. цыплят-бройлеров в количестве 100 голов без ветеринарных сопроводительных документов, позволяющих идентифицировать живность, подтверждающих их происхождение, клиническое здоровье, а также эпизоотическое благополучие местности, из которой они вывезены. Таким образом, продавец живого товара нарушил требования ст.18 Р-IV, ст.23 Р-VI Закона РФ от 14.05.1993г. №4979-1 «О ветеринарии» и п.п.2-3 Приложения 1 Приказа Минсельхоза РФ от 27.12.2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», что могло привести к возникновению и распространению опасных заболеваний, в том числе общих для человека и животных.
По факту выявленного нарушения в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ. Птица снята с реализации. С нарушителем проведена беседа о правилах осуществления реализации животных и птиц в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства РФ.
Новость: Администрация города Пензы 05 июня 2017
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