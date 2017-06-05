Завершился летний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций Пензенской области

В городе Пензе на базе ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» (ул. Одоевского,1) 2 июня 2017 года прошел Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Пензенской области.

Основной целью проведения Фестиваля является популяризация комплекса ГТО в детской и молодежной среде посредством создания условий для формирования детского актива в сфере физической культуры и массового спорта.

В мероприятии приняли участие победители первого (муниципального) этапа Летнего фестиваля ВФСК ГТО. В составы сборных команд были включены по 2 участника мужского и женского пола из III-IV ступеней (11-15 лет) комплекса ГТО от каждого муниципального района.

Торжественное открытие Фестиваля состоялось в 10.00 в училище олимпийского резерва Пензенской области, после чего команды приступили к выполнению нормативов комплекса ГТО в соответствии с государственными требованиями к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов ВФСК ГТО.

В мероприятии приняли участие 260 человек.

По итогам Фестиваля состоялась церемония награждения участников. Победители были определены среди мальчиков и девочек в каждой ступени и награждены медалями и дипломами Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Победителем командного первенства по итогам фестиваля стала команда Бековского района, второе место завоевала сборная команда г. Пензы, третье – команда г. Заречного.

Победители в личном зачете Фестиваля отправятся с 18 октября по 8 ноября 2017 года в Международный детский центр "Артек" в Республике Крым.