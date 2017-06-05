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Завершился летний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций Пензенской области
Сегодня в Пензе
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В городе Пензе на базе ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» (ул. Одоевского,1) 2 июня 2017 года прошел Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Пензенской области. Основной целью проведения Фестиваля является популяризация комплекса ГТО в детской и молодежной среде посредством создания условий для формирования детского актива в сфере физической культуры и массового спорта. В мероприятии приняли участие победители первого (муниципального) этапа Летнего фестиваля ВФСК ГТО. В составы сборных команд были включены по 2 участника мужского и женского пола из III-IV ступеней (11-15 лет) комплекса ГТО от каждого муниципального района. Торжественное открытие Фестиваля состоялось в 10.00 в училище олимпийского резерва Пензенской области, после чего команды приступили к выполнению нормативов комплекса ГТО в соответствии с государственными требованиями к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов ВФСК ГТО. В мероприятии приняли участие 260 человек. По итогам Фестиваля состоялась церемония награждения участников. Победители были определены среди мальчиков и девочек в каждой ступени и награждены медалями и дипломами Министерства физической культуры и спорта Пензенской области. Победители в личном зачете Фестиваля отправятся с 18 октября по 8 ноября 2017 года в Международный детский центр "Артек" в Республике Крым.
В городе Пензе на базе ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» (ул. Одоевского,1) 2 июня 2017 года прошел Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Пензенской области.
Основной целью проведения Фестиваля является популяризация комплекса ГТО в детской и молодежной среде посредством создания условий для формирования детского актива в сфере физической культуры и массового спорта.
В мероприятии приняли участие победители первого (муниципального) этапа Летнего фестиваля ВФСК ГТО. В составы сборных команд были включены по 2 участника мужского и женского пола из III-IV ступеней (11-15 лет) комплекса ГТО от каждого муниципального района.
Торжественное открытие Фестиваля состоялось в 10.00 в училище олимпийского резерва Пензенской области, после чего команды приступили к выполнению нормативов комплекса ГТО в соответствии с государственными требованиями к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов ВФСК ГТО.
В мероприятии приняли участие 260 человек.
По итогам Фестиваля состоялась церемония награждения участников. Победители были определены среди мальчиков и девочек в каждой ступени и награждены медалями и дипломами Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.
Победители в личном зачете Фестиваля отправятся с 18 октября по 8 ноября 2017 года в Международный детский центр "Артек" в Республике Крым.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 05 июня 2017
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