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6 часов живой музыки на любой вкус ждут пензенцев в День города
Сегодня в Пензе
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Кавер-фестиваль обещает стать главным культурным событием в карнавале городских торжеств. 12 июня на Юбилейной площади с 16.30 до 21.00 пензенцев ждет шестичасовое музыкальное шоу с участием лучших музыкальных коллективов Пензы и гостями из соседних регионов. Никакой фонограммы – только живой звук и музыка на любой вкус! - Вас ждет шесть часов живой музыки, шесть часов живых эмоций, шесть часов потрясающего настроения, - сказал организатор фестиваля, руководитель ансамбля солистов «Старгород», директор МАУ «Центр русской хоровой и вокальной культуры» Михаил Кокорин. Хедлайнером фестиваля станет группа «The singles» (г. Самара). Эта команда славится исполнением хитов легендарной группы «The beatles». На ее счету – выступления по всему миру, в том числе на родине «Битлз» в Ливерпуле. Гости фестиваля команда «Апрель» (г. Саранск) сыграет лучшие мировые хиты популярной танцевальной музыки. А музыкальные гурманы смогут услышать выступления коллективов «Мариванна», «Нота Бена», «Случайные люди», «Удачный день», «Безопасное лето», «Орион», «Lease heaven», «Vip & Co», а так же примут участие Тимофей Николаев, Жанна Смольянова, Вадим Чистиков, Сергей Струков и Анатолия Николаева, солиста ансамбля «Старгород».
Кавер-фестиваль обещает стать главным культурным событием в карнавале городских торжеств. 12 июня на Юбилейной площади с 16.30 до 21.00 пензенцев ждет шестичасовое музыкальное шоу с участием лучших музыкальных коллективов Пензы и гостями из соседних регионов. Никакой фонограммы – только живой звук и музыка на любой вкус!
- Вас ждет шесть часов живой музыки, шесть часов живых эмоций, шесть часов потрясающего настроения, - сказал организатор фестиваля, руководитель ансамбля солистов «Старгород», директор МАУ «Центр русской хоровой и вокальной культуры» Михаил Кокорин.
Хедлайнером фестиваля станет группа «The singles» (г. Самара). Эта команда славится исполнением хитов легендарной группы «The beatles». На ее счету – выступления по всему миру, в том числе на родине «Битлз» в Ливерпуле.
Гости фестиваля команда «Апрель» (г. Саранск) сыграет лучшие мировые хиты популярной танцевальной музыки. А музыкальные гурманы смогут услышать выступления коллективов «Мариванна», «Нота Бена», «Случайные люди», «Удачный день», «Безопасное лето», «Орион», «Lease heaven», «Vip & Co», а так же примут участие Тимофей Николаев, Жанна Смольянова, Вадим Чистиков, Сергей Струков и Анатолия Николаева, солиста ансамбля «Старгород».
Новость: Администрация города Пензы 05 июня 2017
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