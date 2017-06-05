Около 1500 пензенцев проверили свое здоровье в выходной день

В минувшую субботу, в медицинских организациях региона состоялась очередная субботняя акция, направленная на обеспечение доступности первичной специализированной медико-санитарной помощи.

Прием пациентов осуществляли врачи - гастроэнтерологи, онкологи, офтальмологи, оториноларингологи и терапевты.

По итогам организованной субботней акции более 1500 человек, среди которых более 300 пациентов – дети, воспользовались возможностью проконсультироваться у врачей различных специальностей в выходной день.

В будущую субботу, 10 июня 2017 года, жители Пензенской области приглашаются на прием к неврологам, оториноларингологам и терапевтам. Кроме того, в этот день в медицинских организациях региона будет проводиться УЗИ-обследование различных анатомических зон и «День лабораторных исследований».