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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Понедельник, 05 июня 2017
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Состоялось торжественное поздравление с 90-летием Фирсовой Анны Андреевны, участника трудового фронта
Сегодня в Пензе
 

Поздравить с юбилеем Анну Андреевну приехали глава администрации Железнодорожного района г. Пензы Олег Денисов и представитель МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района.

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. и после ее завершения Фирсова А.А. долгие годы, до выхода на заслуженный отдых, работала разнорабочей в совхозе Земетчинского района Пензенской области.

Анна Андреевна награждена юбилейными медалями.

Официальные гости выразили слова глубокой благодарности за добросовестный труд и пожелали крепкого здоровья, тепла, добра, уюта и заботы родных и близких людей. 

Новость: Администрация города Пензы 05 июня 2017
2017-06-05
Иван Белозерцев поручил сформировать портфель региональных проектов по модернизации промышленных предприятий
 Соответствующее поручение губернатор озвучил на совещании в региональном правительстве
 
2017-06-05
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел еженедельное аппаратное совещание
 Одним из основных вопросов стала подготовка к празднованию Дня России и Дня города
 
2017-06-05
Губернатор распорядился усилить надзор за соответствием выполненных работ проектно-сметной документации на реконструируемые дорожные объекты
 Также глава региональной исполнительной власти обратил внимание на необходимость повышения культуры проведения ремонтных работ
 
2017-06-05
Состоялось совещание с представителями коммунальных служб района, ресурсоснабжающих организаций, директорами управляющих компаний и председателями ТСЖ, ЖСК
 С представителями сферы ЖКХ обсудили вопросы благоустройства
 
2017-06-05
В ряде российских регионов введённая практика института инвест уполномоченного зарекомендовала себя как эффективная
 Иван Белозерцев поручил рассмотреть возможность учреждения должности Уполномоченного по защите прав инвесторов
 
2017-06-05
Состоялось торжественное поздравление с 90-летием Фирсовой Анны Андреевны, участника трудового фронта
 Официальные гости выразили слова глубокой благодарности за добросовестный труд и пожелали крепкого здоровья, тепла, добра, уюта и заботы родных и близких людей
 
2017-06-05
Около 1500 пензенцев проверили свое здоровье в выходной день
 Прием пациентов осуществляли врачи - гастроэнтерологи, онкологи, офтальмологи, оториноларингологи и терапевты
 
2017-06-05
6 часов живой музыки на любой вкус ждут пензенцев в День города
 Кавер-фестиваль обещает стать главным культурным событием в карнавале городских торжеств
 
2017-06-05
Завершился летний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций Пензенской области
 В мероприятии приняли участие 260 человек
 
2017-06-05
Выявлена незаконная реализация цыплят-бройлеров на ярмарке в Бессоновском районе
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-06-05
Утверждена схема организации дорожного движения на День России и День города
 Администрация города Пензы
 
2017-06-05
Информация по экспорту зерна и продуктов его переработки из Пензенской области за май 2017 года
 Всего за май на партии зерновых культур был выдан 91 фитосанитарный сертификат
 
2017-06-05
Заявления на участие в ЕГЭ по обществознанию в РФ подали около 358 тысяч человек
 Участники ЕГЭ-2017 сдают самый массовый экзамен по выбору – обществознание
 
2017-06-05
Пензенская область будет сотрудничать с предприятием «Брянсксельмаш»
 Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков и директор ЗАО СП «Брянсксельмаш» Валерий Сулеев подписали соглашение о сотрудничестве
 
2017-06-05
Выявлены нарушения правил реализации семян сельскохозяйственных растений на рынке р.п.Сосновоборска Пензенской области
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 

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