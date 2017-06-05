Состоялось торжественное поздравление с 90-летием Фирсовой Анны Андреевны, участника трудового фронта

Поздравить с юбилеем Анну Андреевну приехали глава администрации Железнодорожного района г. Пензы Олег Денисов и представитель МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» Железнодорожного района.

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. и после ее завершения Фирсова А.А. долгие годы, до выхода на заслуженный отдых, работала разнорабочей в совхозе Земетчинского района Пензенской области.

Анна Андреевна награждена юбилейными медалями.

Официальные гости выразили слова глубокой благодарности за добросовестный труд и пожелали крепкого здоровья, тепла, добра, уюта и заботы родных и близких людей.