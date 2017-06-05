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 Понедельник, 05 июня 2017
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В ряде российских регионов введённая практика института инвест уполномоченного зарекомендовала себя как эффективная
Сегодня в Пензе
 

В ряде российских регионов введённая практика института инвест уполномоченного зарекомендовала себя как эффективная. Задача Уполномоченного по инвестиционным вопросам – содействовать решению проблем, возникающих в ходе реализации инвестпроектов.

Глава Пензенской области подчеркнул, что введение новой должности не должно повлечь за собой незапланированных бюджетных затрат.

«Это не дополнительная штатная единица. Это активный и ответственный человек из числа общественников или действующих должностных лиц. Его работа должна заключаться в том, чтобы оперативно отслеживать возникающие проблемы и оказывать поддержку инвесторам в их решении», – пояснил Иван Белозерцев.

В ходе совещания глава региона дал ряд конкретных поручений по исполнению договорённостей, достигнутых на площадках Петербургского международного экономического форума. В частности, распорядился создать проектный офис по  сопровождению проекта группы компаний «Коноплекс».

Инвестор занимается выращиванием и комплексной переработкой технической конопли. В этом году под сев данной культуры введено в сельскохозяйственный оборот 600 га залежных земель в Нижнеломовском районе, в планах – увеличить площадь посевов. Подготовлена проектная документация для строительства перерабатывающих предприятий в Нижнеломовском и Пензенском районах.

Запуск первой очереди производства планируется в августе-сентябре 2017 года, производство волокна – осенью следующего года.

«Формируйте земельные участки – проводите межевание, оформляйте должным образом документацию, обеспечьте подключение к сетям  газоснабжения, электричества, посмотрите, в каком состоянии дорога», – поставил задачи Иван Белозерцев.

«В проектный офис включайте всех, кто задействован в подготовке и реализации проекта, чтобы каждый нес ответственность за данную работу», – подчеркнул он.

Крупное перерабатывающее предприятие по производству мальтозы и продуктов кормовой базы для животноводства намечено построить в Сердобском районе.

"Это большой объем инвестиций, компания «Технокорд» уже вложила деньги в проект и настроена на работу в регионе", – уточнил глава субъекта федерации.

В данный момент идет разработка проектно-сметной документации на строительство.

Губернатор распорядился провести в ближайшее время конкурс на предоставление предприятию статуса резидента индустриального парка «Сердобский».

Иван Белозерцев призвал интенсивнее работать по каждому реализуемому проекту.

«Инвестиции – это развитие региона. Это нужно не для отчета, а для реальной поддержки инвесторов», – подытожил он.

Новость: Правительство Пензенской области 05 июня 2017
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