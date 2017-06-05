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Состоялось совещание с представителями коммунальных служб района, ресурсоснабжающих организаций, директорами управляющих компаний и председателями ТСЖ, ЖСК
Сегодня в Пензе
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В администрации Железнодорожного района города Пензы под председательством заместителя главы администрации Железнодорожного района города Пензы Михаила Сарафанникова состоялось совещание с представителями коммунальных служб района, ресурсоснабжающих организаций, директорами управляющих компаний и председателями ТСЖ, ЖСК. В ходе совещания заместитель главы Надежда Корязова сообщила о необходимости принятия срочных мер, направленных на исключение доступа детей на крыши многоэтажных домов, раздала памятки для информирования жителей многоэтажных домов о недопустимости оставления родителями без присмотра малолетних детей. А Михаилом Сарафанниковым до руководителей было доведено постановление главы администрации города Пензы от 22.05.2017 №893 «О подготовке объектов городского хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018гг», приказ Управления ЖКХ города Пензы от 23.05.2017 № 46 «О создании Комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017-2018 гг.», Управляющие компании отчитались по вопросу завоза песка на детские площадки, ремонту игровых элементов. В ходе встречи руководителям управляющих компаний и председателям ТСЖ, ЖСК рекомендовано ежедневно осуществлять покос травы на внутридворовых территориях многоквартирных жилых домов.
В администрации Железнодорожного района города Пензы под председательством заместителя главы администрации Железнодорожного района города Пензы Михаила Сарафанникова состоялось совещание с представителями коммунальных служб района, ресурсоснабжающих организаций, директорами управляющих компаний и председателями ТСЖ, ЖСК.
В ходе совещания заместитель главы Надежда Корязова сообщила о необходимости принятия срочных мер, направленных на исключение доступа детей на крыши многоэтажных домов, раздала памятки для информирования жителей многоэтажных домов о недопустимости оставления родителями без присмотра малолетних детей.
А Михаилом Сарафанниковым до руководителей было доведено постановление главы администрации города Пензы от 22.05.2017 №893 «О подготовке объектов городского хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018гг», приказ Управления ЖКХ города Пензы от 23.05.2017 № 46 «О создании Комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017-2018 гг.»,
Управляющие компании отчитались по вопросу завоза песка на детские площадки, ремонту игровых элементов.
В ходе встречи руководителям управляющих компаний и председателям ТСЖ, ЖСК рекомендовано ежедневно осуществлять покос травы на внутридворовых территориях многоквартирных жилых домов.
Новость: Администрация города Пензы 05 июня 2017
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