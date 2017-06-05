Губернатор распорядился усилить надзор за соответствием выполненных работ проектно-сметной документации на реконструируемые дорожные объекты

«Надо проверять и анализировать информацию – если определены по проекту – высота бордюров, параметры уклона дороги и тротуаров, качество дорожного полотна – всё должно быть исполнено чётко, в соотвествии с ПСД. В противном случае – вызывайте подрядчиков, заставляйте устранять недостатки», - поставил задачу глава региона на совещании, состоявшемся в правительстве Пензенской области.



«Контроль качества и сроков исполнения ремонта дорог должен быть постоянным», - добавил он.



Также глава региональной исполнительной власти обратил внимание на необходимость повышения культуры проведения ремонтных работ и обустройство при реконструкции транспортных объектов соответствующей инженерной инфраструктуры.

Новость: Правительство Пензенской области 05 июня 2017