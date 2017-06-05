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Губернатор распорядился усилить надзор за соответствием выполненных работ проектно-сметной документации на реконструируемые дорожные объекты
Сегодня в Пензе
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«Надо проверять и анализировать информацию – если определены по проекту – высота бордюров, параметры уклона дороги и тротуаров, качество дорожного полотна – всё должно быть исполнено чётко, в соотвествии с ПСД. В противном случае – вызывайте подрядчиков, заставляйте устранять недостатки», - поставил задачу глава региона на совещании, состоявшемся в правительстве Пензенской области.
«Надо проверять и анализировать информацию – если определены по проекту – высота бордюров, параметры уклона дороги и тротуаров, качество дорожного полотна – всё должно быть исполнено чётко, в соотвествии с ПСД. В противном случае – вызывайте подрядчиков, заставляйте устранять недостатки», - поставил задачу глава региона на совещании, состоявшемся в правительстве Пензенской области.
Новость: Правительство Пензенской области 05 июня 2017
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