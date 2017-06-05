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 Вторник, 06 июня 2017
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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел еженедельное аппаратное совещание
Сегодня в Пензе
 

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел еженедельное аппаратное совещание, в котором приняли участие заместители главы, начальники городских управлений и ведомств, главы администраций районов.

Одним из основных вопросов стала подготовка к празднованию Дня России и Дня города. 

- В мероприятиях будет задействовано более 100 тематических площадок, - сообщила начальник Управления культуры Вера Фейгина. В связи с этим глава исполнительной власти города поручил руководителям коммунальных служб обратить особое внимание на благоустройство мест массового скопления людей. 

- В областном центре активно ведется ремонт автодорог. Нужно, чтобы подрядные организации с пониманием отнеслись к ситуации и спецтехнику дислоцировали компактно, чтобы не затруднять движение автотранспорта по проезжей части, - подчеркнул Виктор Кувайцев. 
Социальному управлению дано поручение в праздничные дни организовать профилактические рейды по семьям, состоящим на учете. 

Заслушав отчет об исполнении доходной части бюджета города начальника Финансового управления Ольги Завьялкиной, Виктор Николаевич отметил, что МКУ «Рекламная служба г. Пензы», которая за прошедший год пополнила бюджет суммой более 70 млн. рублей, должна усилить работу в части взимания платы с должников за аренду муниципальной земли с правом установки рекламных конструкций.

Отдельно был рассмотрен вопрос благоустройства зеленых зон. На данный момент завершается восстановление сквера «45 меридиан». По поручению градоначальника, здесь планируется установить камеру видеонаблюдения, чтобы обезопасить объект от актов вандализма.  Также в настоящее время готовы эскизы по обустройству будущего сквера, посвященного 100-летию футбола.

- Приглашайте представителей общественности, любителей футбола, тех, кто знаком с историей развития данного вида спорта в нашем городе, чтобы на месте обсудить детали проекта, - распорядился Виктор Николаевич.

В свою очередь, руководство МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» сообщило, что специалисты предприятия приступили к мероприятиям по очистке от поросли и сухостоя территории между Педагогическим институтом и улицей Попова, которая будет приведена в порядок по примеру Олимпийской аллеи.

В ходе обсуждения темы, касающейся реконструкции набережной, начальник Управления капитального строительства города Игорь Умнов доложил, что на сегодняшний день подрядная организация приступила к снятию плит на спусках.

Возвращаясь к деятельности рекламной службы, градоначальник заслушал отчет о результатах рейдов по предотвращению размещения несанкционированной рекламы. Так, за прошедшие две недели было демонтировано 73 незаконно установленные рекламные конструкции, еще десять  - с истекшим сроком договора аренды,  а также 19 настенных панно с фасадов зданий.

- Эту работу надо проводить не точечно, а комплексно, по основным проспектам и улицам, чтобы было видно, где наведен порядок, - распорядился Виктор Кувайцев.

Среди других поручений глава исполнительной власти дал задание продумать, как усилить работу по составлению административных протоколов за нарушение правил благоустройства. Он также  обратил внимание коллег на необходимость организации системного подхода к  очистке от несанкционированных объявлений столбов и остановочных павильонов.

Новость: Администрация города Пензы 05 июня 2017
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 Соответствующее поручение губернатор озвучил на совещании в региональном правительстве
 
2017-06-05
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел еженедельное аппаратное совещание
 Одним из основных вопросов стала подготовка к празднованию Дня России и Дня города
 
2017-06-05
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2017-06-05
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Состоялось торжественное поздравление с 90-летием Фирсовой Анны Андреевны, участника трудового фронта
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2017-06-05
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