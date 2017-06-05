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Иван Белозерцев поручил сформировать портфель региональных проектов по модернизации промышленных предприятий
Сегодня в Пензе
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В перечень войдут наиболее продуманные и значимые мероприятия по расширению производств, совершенствованию материально-технической базы пензенских предприятий. Отобранные проекты проанализируют с точки зрения рентабельности и привлекательности для банковских структур. Необходимость сформировать данный перечень возникла в связи со сложностями, которые испытывают пензенские промышленники в получении кредитов. «Зачастую проект перспективный, но не отражает необходимых для кредитного специалиста параметров, не соответствует критериям банка и, как следствие, не получает финансирования. Мы должны помочь в этом», – поставил задачу глава региона. Губернатор предложил определить конкретных должностных лиц, которые во взаимодействии с банками будут корректировать бизнес-планы с точки зрения рентабельности. «Специалисты пройдут обучение и на заявленные проекты смогут давать экспертные заключения, а также подсказывать, как доработать и представить проект, чтобы он получил поддержку финансовой организации», – сообщил Иван Белозерцев. «Надо собрать представителей промышленных предприятий, проанализировать их запросы и потребности, чтобы мы могли оказать им помощь в реализации реальных проектов по обновлению производственных мощностей», – резюмировал глава субъекта федерации.
В перечень войдут наиболее продуманные и значимые мероприятия по расширению производств, совершенствованию материально-технической базы пензенских предприятий. Отобранные проекты проанализируют с точки зрения рентабельности и привлекательности для банковских структур.
Необходимость сформировать данный перечень возникла в связи со сложностями, которые испытывают пензенские промышленники в получении кредитов.
«Зачастую проект перспективный, но не отражает необходимых для кредитного специалиста параметров, не соответствует критериям банка и, как следствие, не получает финансирования. Мы должны помочь в этом», – поставил задачу глава региона.
Губернатор предложил определить конкретных должностных лиц, которые во взаимодействии с банками будут корректировать бизнес-планы с точки зрения рентабельности.
«Специалисты пройдут обучение и на заявленные проекты смогут давать экспертные заключения, а также подсказывать, как доработать и представить проект, чтобы он получил поддержку финансовой организации», – сообщил Иван Белозерцев.
«Надо собрать представителей промышленных предприятий, проанализировать их запросы и потребности, чтобы мы могли оказать им помощь в реализации реальных проектов по обновлению производственных мощностей», – резюмировал глава субъекта федерации.
Новость: Правительство Пензенской области 05 июня 2017
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