Виктор Кувайцев встретился с представителем Министерства строительства и ЖКХ РФ

Диалог между главой администрации города Пензы Виктором Кувайцевым и руководителем Управления «Формирование комфортной городской среды» проектной дирекции Министерства строительства и ЖКХ РФ Джемалом Сурманидзе состоялся в понедельник, 5 июня.

Во встрече также приняли участие заместитель главы администрации города Пензы Юрий Ильин, заместитель Председателя Правительства Пензенской области Дмитрий Семенов, главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе, руководители профильных ведомств администрации города Пензы.

Стороны обсудили ход реализации проекта «Современная городская среда» на территории областного центра в текущем году.

– В своих действиях мы опирались на соответствующие постановления Правительства РФ и администрации города Пензы, которые своевременно были размещены на официальном сайте муниципалитета в спецразделе, – сообщил начальник управления ЖКХ городаАндрей Гришин. – В целях рассмотрения и оценки поступающих предложений от заинтересованных лиц для формирования перечня объектов по благоустройству общественных и дворовых территорий были утверждены общественные комиссии. В состав которых вошли председатели уличных комитетов, советов МКД, общественности, члены ОНФ, председатели ТСЖ, ЖСК, депутаты и другие лица.

Протоколы заседаний комиссий, видео- и аудиозаписи размещены на официальном сайте Администрации города Пензы в разделе «Формирование современной городской среды».

На основании протоколов заседаний общественных комиссий сформирована и утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год», в которую вошли общественная территория «Набережная реки Сура» и 35 дворовых территорий МКД.

– На сегодняшний день разработан дизайн-проект реконструкции набережной. Проходят встречи с жителями, где обсуждаются проекты благоустройства дворов. По нескольким районам выходим на процедуру торгов, – добавил Андрей Гришин.

– Понимая, что горожане хотят видеть комплексное благоустройство своих дворов, мы по опыту прошлого года включаем в план работ ремонт дорог, тротуаров, входных групп, обустройство парковочного пространства, освещения, установку лавочек и урн, – пояснил Виктор Кувайцев. – Наша задача не только привести в порядок данные территории, но и побудить жителей бережно относиться к месту, в котором живешь, потому что все мероприятия будут проходить под их непосредственным контролем.

Главный художник города Пензы Сергей Петров представил столичному гостю проект реконструкции набережной реки Суры, подчеркнув, что его основная цель сделать в этом месте как можно больше точек притяжения для повседневного досуга горожан.

Представитель Министерства строительства и ЖКХ РФ дал высокую результату деятельности архитекторов отметив, что проект хорошо проработан и выгодно отличается от других городов.

Также во время встречи Джемал Сурманидзе обратил внимание на арт-объект с надписью «Пенза», созданный объединением пензенских архитекторов «Вещь!», и предложил транслировать другим регионам данный положительный опыт в части оригинального, а не типового решения элемента городской символики.