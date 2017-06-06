О результатах деятельности отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области по выданным карантинным и фитосанитарным сертификатам в период с 29 мая по 2 июня

За период с 29 мая по 2 июня 2017 года от физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций всех форм собственности Пензенской области в отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области поступили 293 заявки.

При вывозе в другие регионы Российской Федерации досмотрено 8632,5 т подкарантинной продукции, из них:

пшеница – 1330 т;

ячмень – 2511 т;

семена овса – 14 т;

семена подсолнечника – 3230 т;

семена вики – 6 т;

кукуруза кормовая – 1520 т;

капуста белокочанная – 20 т;

салат латук кочанный свежий – 1,5 т;

ящики деревянные – 16 шт.

На вышеуказанную продукцию выдан 221 карантинный сертификат.

Отправлено на экспорт:

пшеница – 4492 т;

семена льна – 213 т;

деревянные поддоны – 168 шт.;

изделия из древесины – 405 шт.;

ящики деревянные – 85 шт.;

картонные коробки – 14233 шт.

Выдано 72 фитосанитарных сертификата.