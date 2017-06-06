На базе МБОУ СОШ села Русский Камешкир начал работу летний лагерь «Солнышко» с дневным пребыванием для детей. Время работы лагеря с 8.30 до 14.30. Продолжительность смены - 21 день. В лагере отдыхают 110 человек.В школе прошло праздничное мероприятие, посвящённое открытию лагеря. Впереди ребят ожидают таинственные приключения, незабываемые встречи и удивительные испытания. Это значит, они отправятся в путешествие, а помогут им в путешествии просто замечательные взрослые.

Новость: Администрация Камешкирского района 06 июня 2017