В Комплексном центре социального обслуживания населения состоялся финальный этап конкурса профессионального мастерства среди социальных работников «Творить добро – моя работа!».



По результатам зональных этапов были выбраны 8 конкурсантов для участия в последнем этапе: по 2 соцработника из г.Сурск, с.Чаадаевка, р.п.Чаадаевка и г.Городище.



В итоге, выполнив все конкурсные задания на отлично, лучшей в своей профессии признана Ирина Спирина из села Чаадаевка.

Новость: Администрация Городищенского района 06 июня 2017