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Пресечена попытка незаконной реализации продукции животноводства на ярмарке выходного дня в Лунинском районе
Сегодня в Пензе
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В мае 2017 года государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при проведении рейдового мероприятия по контролю соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ гражданами на ярмарке в Лунинском районе выявлено нарушение. При осмотре торгового места гражданина Барашкина Н., где осуществлялась реализация подконтрольных госветнадзору товаров, оказалось, что на сырую свиную печень – 7 кг, свиной шпик на фарш – 5 кг и телячьи ребрышки – 10 кг у продавца нет ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество, безопасность товара, эпизоотическое благополучие места его происхождения. Продукция, реализуемая в отсутствии ветеринарных сопроводительных документов, может быть небезопасна и стать причиной возникновения и распространения особо опасных заболеваний, в том числе общих для человека и животных. По факту нарушения был составлен протокол по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ, наложен административный штраф в размере 500 рублей. Товар снят с реализации. С продавцом сомнительного товара проведена беседа о правилах реализации животноводческой продукции согласно требованиям нормативных документов.
В мае 2017 года государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при проведении рейдового мероприятия по контролю соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ гражданами на ярмарке в Лунинском районе выявлено нарушение.
При осмотре торгового места гражданина Барашкина Н., где осуществлялась реализация подконтрольных госветнадзору товаров, оказалось, что на сырую свиную печень – 7 кг, свиной шпик на фарш – 5 кг и телячьи ребрышки – 10 кг у продавца нет ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество, безопасность товара, эпизоотическое благополучие места его происхождения.
Продукция, реализуемая в отсутствии ветеринарных сопроводительных документов, может быть небезопасна и стать причиной возникновения и распространения особо опасных заболеваний, в том числе общих для человека и животных.
По факту нарушения был составлен протокол по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ, наложен административный штраф в размере 500 рублей. Товар снят с реализации. С продавцом сомнительного товара проведена беседа о правилах реализации животноводческой продукции согласно требованиям нормативных документов.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 06 июня 2017
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