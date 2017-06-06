Пресечена попытка незаконной реализации продукции животноводства на ярмарке выходного дня в Лунинском районе

В мае 2017 года государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при проведении рейдового мероприятия по контролю соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ гражданами на ярмарке в Лунинском районе выявлено нарушение.

При осмотре торгового места гражданина Барашкина Н., где осуществлялась реализация подконтрольных госветнадзору товаров, оказалось, что на сырую свиную печень – 7 кг, свиной шпик на фарш – 5 кг и телячьи ребрышки – 10 кг у продавца нет ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество, безопасность товара, эпизоотическое благополучие места его происхождения.

Продукция, реализуемая в отсутствии ветеринарных сопроводительных документов, может быть небезопасна и стать причиной возникновения и распространения особо опасных заболеваний, в том числе общих для человека и животных.

По факту нарушения был составлен протокол по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ, наложен административный штраф в размере 500 рублей. Товар снят с реализации. С продавцом сомнительного товара проведена беседа о правилах реализации животноводческой продукции согласно требованиям нормативных документов.