Виктор Кувайцев поздравляет пензенцев с Пушкинским днем России

Сегодня мы отмечаем день рождения «солнца русской поэзии» Александра Сергеевича Пушкина - Пушкинский день России, также именуемый Днем русского языка.

Творчество Александра Сергеевича сопровождает нас на протяжении всей жизни, начиная с самого детства. Произведения этого поэта любят и почитают практически во всех уголках нашей планеты, ведь они объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей.

Александр Сергеевич Пушкин стал основателем качественно нового, классического искусства, и именно он поднял на определенную высоту ценность простого русского слова.

А мы, в свою очередь, испытываем большую гордость за то, что являемся носителями, как сказал Иван Сергеевич Тургенев, великого, могучего, правдивого русского языка.

И нашей прямой обязанностью является – любить, беречь и ценить русский язык, не забывать хорошо его учить, ведь знание родного языка, делает нас культурными и образованными людьми.

Трудно понять какую-либо науку или получить квалифицированную профессию, если не уметь грамотно разговаривать. Именно изучение родной речи помогает нам правильно и доступно изъясняться, а также развивает воображение и творческое мышление.

Уважаемые пензенцы, в наших силах способствовать тому, чтобы наш красивый, выразительный русский язык, являющийся национальным достоянием, носителем духовности и богатейшей культуры, преумножал свою значимость. Уверен, вместе мы сделаем для этого все возможное. С праздником вас!

С уважением, глава администрации города Пензы В.Н. Кувайцев