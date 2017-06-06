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Виктор Кувайцев поздравляет пензенцев с Пушкинским днем России
Сегодня в Пензе
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Сегодня мы отмечаем день рождения «солнца русской поэзии» Александра Сергеевича Пушкина - Пушкинский день России, также именуемый Днем русского языка. Творчество Александра Сергеевича сопровождает нас на протяжении всей жизни, начиная с самого детства. Произведения этого поэта любят и почитают практически во всех уголках нашей планеты, ведь они объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей. Александр Сергеевич Пушкин стал основателем качественно нового, классического искусства, и именно он поднял на определенную высоту ценность простого русского слова. А мы, в свою очередь, испытываем большую гордость за то, что являемся носителями, как сказал Иван Сергеевич Тургенев, великого, могучего, правдивого русского языка. И нашей прямой обязанностью является – любить, беречь и ценить русский язык, не забывать хорошо его учить, ведь знание родного языка, делает нас культурными и образованными людьми. Трудно понять какую-либо науку или получить квалифицированную профессию, если не уметь грамотно разговаривать. Именно изучение родной речи помогает нам правильно и доступно изъясняться, а также развивает воображение и творческое мышление. Уважаемые пензенцы, в наших силах способствовать тому, чтобы наш красивый, выразительный русский язык, являющийся национальным достоянием, носителем духовности и богатейшей культуры, преумножал свою значимость. Уверен, вместе мы сделаем для этого все возможное. С праздником вас! С уважением, глава администрации города Пензы В.Н. Кувайцев
Сегодня мы отмечаем день рождения «солнца русской поэзии» Александра Сергеевича Пушкина - Пушкинский день России, также именуемый Днем русского языка.
Творчество Александра Сергеевича сопровождает нас на протяжении всей жизни, начиная с самого детства. Произведения этого поэта любят и почитают практически во всех уголках нашей планеты, ведь они объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей.
Александр Сергеевич Пушкин стал основателем качественно нового, классического искусства, и именно он поднял на определенную высоту ценность простого русского слова.
А мы, в свою очередь, испытываем большую гордость за то, что являемся носителями, как сказал Иван Сергеевич Тургенев, великого, могучего, правдивого русского языка.
И нашей прямой обязанностью является – любить, беречь и ценить русский язык, не забывать хорошо его учить, ведь знание родного языка, делает нас культурными и образованными людьми.
Трудно понять какую-либо науку или получить квалифицированную профессию, если не уметь грамотно разговаривать. Именно изучение родной речи помогает нам правильно и доступно изъясняться, а также развивает воображение и творческое мышление.
Уважаемые пензенцы, в наших силах способствовать тому, чтобы наш красивый, выразительный русский язык, являющийся национальным достоянием, носителем духовности и богатейшей культуры, преумножал свою значимость. Уверен, вместе мы сделаем для этого все возможное. С праздником вас!
С уважением, глава администрации города Пензы В.Н. Кувайцев
Новость: Администрация города Пензы 06 июня 2017
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