Иван Белозерцев рассмотрел предложения инвестора по реконструкции здания гостиницы на улице Пушкина

Главе региона были представлены варианты дизайна фасадов, архитектурные решения реконструкции долгостроя, доставшегося Пензе в наследство от советской эпохи.



Архитектурная компания по заданию инвестора разработала несколько версий входной группы сооружения, фасадов будущей гостиницы, а также предложила вариативность назначения нижних этажей здания.



«В Пензенской области построено и функционирует много культурных и спортивных объектов. К нам приезжают на гастроли и соревнования. Современный гостиничный комплекс в центре Пензы будет востребован», - отметил губернатор в ходе деловых переговоров.



«К тому же для нас важно и с архитектурной точки зрения достроить это здание, чтобы в городе появился ещё один красивый и интересный объект», - пояснил он.



В процессе рабочей встречи стороны обсудили дальнейший план действий по организации реконструкции высотного здания будущего гостиничного комплекса. Должностным лицам, присутствовавшим на встрече, Иван Белозерцев дал ряд поручений, направленных на содействие реализации инвестиционного проекта по завершению строительства гостиницы в Пензе.

Новость: Правительство Пензенской области 06 июня 2017