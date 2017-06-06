Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Вторник, 06 июня 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Иван Белозерцев рассмотрел предложения инвестора по реконструкции здания гостиницы на улице Пушкина
Сегодня в Пензе
 

Главе региона были представлены варианты дизайна фасадов, архитектурные решения реконструкции долгостроя, доставшегося Пензе в наследство от советской эпохи.

Архитектурная компания по заданию инвестора разработала несколько версий входной группы сооружения, фасадов будущей гостиницы, а также предложила вариативность назначения нижних этажей здания. 

«В Пензенской области построено и функционирует много культурных и  спортивных объектов. К нам приезжают на гастроли и соревнования. Современный гостиничный комплекс в центре Пензы будет востребован», - отметил губернатор в ходе деловых переговоров.

«К тому же для нас важно и с архитектурной точки зрения достроить это здание, чтобы в городе появился ещё один красивый и интересный объект», - пояснил он.

В процессе рабочей встречи стороны обсудили дальнейший план действий по организации реконструкции высотного здания будущего гостиничного комплекса. Должностным лицам, присутствовавшим на встрече, Иван Белозерцев дал ряд поручений, направленных на содействие реализации инвестиционного проекта по завершению строительства гостиницы в Пензе.

Новость: Правительство Пензенской области 06 июня 2017
2017-06-06
ЕГЭ по физике и литературе пройдет в Пензенской области 7 июня 2017 года
 Для сдачи физики заявления подали 1753 выпускника, литературы – 319 человек
 
2017-06-06
Губернатор провёл совещание по вопросу исполнения вступивших в силу изменений в федеральный закон о государственной кадастровой оценке
 Иван Белозерцев пояснил, что проводимые мероприятия не затронут интересы жителей многоквартирных домов
 
2017-06-06
Пензу приводят в порядок к празднованию Дня России и Дня города
 В рамках мероприятий по благоустройству провели санитарную очистку от объявлений световых опор
 
2017-06-06
Выявлены нарушения законодательства РФ в области ветеринарии на ярмарке в г.Спасске
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-06-06
«Художественное стекло. Творчество молодых»
 В сентябре в Никольске состоится Международный симпозиум по художественному стеклу
 
2017-06-06
«С ГТО по жизни»
 Активисты Молодежного парламента приняли участие в областном творческом конкурсе
 
2017-06-06
В Бековском районе Пензенской области за неиспользование земельного участка арендатор понес наказание
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-06-06
Представители архивных служб ПФО в Пензе обсуждают состояние и перспективы развития отрасли
 В областном центре с 5 по 9 июня 2017 года проходит заседание Научно-методического совета архивных учреждений ПФО
 
2017-06-06
Глава администрации Сердобского района А.Бедикин с рабочим визитом посетил Кировский сельсовет
 Вниманию собравшихся в это день были представлены выставка народных промыслов и обширная концертная программа, подготовленная творческими коллективами Сердобского района
 
2017-06-06
«Я – ДОБРОволец»
 На территории Бековского района завершилась акция
 
2017-06-06
Выявлена реализация фарша из мяса птицы с нарушением обязательных требований технических регламентов в р.п.Земетчино
 Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области информирует
 
2017-06-06
«Веселая страна Детства»
 В селе Малая Сергиевка Тамалинского района провели развлекательно-игровую программу
 
2017-06-06
Fresh AgroMashov 2017
 Пензенские аграрии приглашаются к участию в Международной выставке
 
2017-06-06
В Доме культуры Лунинского района для воспитанников оздоровительного лагеря «Орленок» проведена спортивно-игровая программа
 Мероприятие проведено в рамках районной акции «Детство –территория добра и правопрядка»
 
2017-06-06
Иван Белозерцев рассмотрел предложения инвестора по реконструкции здания гостиницы на улице Пушкина
 Главе региона были представлены варианты дизайна фасадов, архитектурные решения реконструкции долгостроя, доставшегося Пензе в наследство от советской эпохи
 

Новости партнеров
 
На сайте: 42ч. ??????.???????
 
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru