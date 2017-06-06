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В Доме культуры Лунинского района для воспитанников оздоровительного лагеря «Орленок» проведена спортивно-игровая программа
Сегодня в Пензе
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В Доме культуры Лунинского района проведена спортивно-игровая программа для воспитанников оздоровительного лагеря «Орленок». Дети активно играли в подвижные игры, соревновались в меткости, ловкости, быстроте. Ребята получили заряд бодрости и энергии на целый день. Мероприятие проведено в рамках районной акции «Детство –территория добра и правопрядка»
В Доме культуры Лунинского района проведена спортивно-игровая программа для воспитанников оздоровительного лагеря «Орленок».
Дети активно играли в подвижные игры, соревновались в меткости, ловкости, быстроте. Ребята получили заряд бодрости и энергии на целый день.
Мероприятие проведено в рамках районной акции «Детство –территория добра и правопрядка»
Новость: Администрация Лунинского района 06 июня 2017
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