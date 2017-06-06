Министерство экономики региона приглашает сельскохозяйственные предприятия и организации Пензенской области принять участие в Международной выставке маркетинга свежей сельскохозяйственной продукции Fresh AgroMashov 2017, которая состоится 27-28 июня в городе Тель-Авив, Израиль.



Выставка является одним из ключевых международных событий в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией, где будут представлены новейшие тенденции развития агропромышленного комплекса и агротехнического бизнеса. Данное мероприятие посетят ведущие специалисты в области реализации свежей сельскохозяйственной продукции.



Главные направления выставки: агротехнологии, борьба с вредителями, удобрения, семена и селекция, свежие овощи, фрукты, ягоды, цветы, логистика и транспорт и др.

Новость: Министерство экономики Пензенской области 06 июня 2017