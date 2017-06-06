В селе Малая Сергиевка Тамалинского района провели развлекательно-игровую программу «Веселая страна Детства».

Путешествуя по стране Детства вместе с Веселиной (культорганизатором Наталией Балеевой), дети отгадывали загадки, активно участвовали в играх – эстафетах «Пчелки», «Кузнечики», «Муравьишки», «Веселые гусеницы», отвечали на вопросы сказочной викторины, вместе с взрослыми играли в игру «Радуга».

Юлия Медведев и Ангелина Судакова исполнили песни. Программа завершилась зажигательной дискотекой «Это лето!», которую провела культорганизатор Нина Сидоркина. В конце программы каждый был награжден сладким призом.