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«Веселая страна Детства»
Сегодня в Пензе
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В селе Малая Сергиевка Тамалинского района провели развлекательно-игровую программу «Веселая страна Детства». Путешествуя по стране Детства вместе с Веселиной (культорганизатором Наталией Балеевой), дети отгадывали загадки, активно участвовали в играх – эстафетах «Пчелки», «Кузнечики», «Муравьишки», «Веселые гусеницы», отвечали на вопросы сказочной викторины, вместе с взрослыми играли в игру «Радуга». Юлия Медведев и Ангелина Судакова исполнили песни. Программа завершилась зажигательной дискотекой «Это лето!», которую провела культорганизатор Нина Сидоркина. В конце программы каждый был награжден сладким призом.
В селе Малая Сергиевка Тамалинского района провели развлекательно-игровую программу «Веселая страна Детства».
Путешествуя по стране Детства вместе с Веселиной (культорганизатором Наталией Балеевой), дети отгадывали загадки, активно участвовали в играх – эстафетах «Пчелки», «Кузнечики», «Муравьишки», «Веселые гусеницы», отвечали на вопросы сказочной викторины, вместе с взрослыми играли в игру «Радуга».
Юлия Медведев и Ангелина Судакова исполнили песни. Программа завершилась зажигательной дискотекой «Это лето!», которую провела культорганизатор Нина Сидоркина. В конце программы каждый был награжден сладким призом.
Новость: Администрация Тамалинского района 06 июня 2017
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