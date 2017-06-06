Выявлена реализация фарша из мяса птицы с нарушением обязательных требований технических регламентов в р.п.Земетчино

В мае текущего года при проведении рейдового мероприятия на рынке, расположенном по адресу: Пензенская область, Земетчинский район, р.п. Земетчино, ул.Базарная, д.23А, государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявлено, что гражданка Кузнецова Г.В. реализовывала с торгового места без холодильной установки при температуре +9С фарш из мяса птицы замороженный (в условиях хранения -18С) в количестве 19 кг 700 г, чем нарушила обязательные требования технических регламентов.

Таким образом, нарушены требования ст.17 п.12 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года №880; п.96, п.102 технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» от 09.10.2013 года №68.

По итогам рейда гражданка привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ, назначен штраф в размере 1000 рублей.